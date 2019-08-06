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В Охотское море выпустили третью группу косаток из «китовой тюрьмы» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 14 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Охотском море выпущена третья группа косаток, которые содержались в приморской бухте Средняя, сообщил секретарь Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.
«Все косатки выпущены в Охотское море. Выпуск прошел по уже отработанному и успешно зарекомендовавшему себя сценарию. Использование вольера ученые и тренеры в самый последний момент решили отменить» — передает ТАСС слова Смородова.
Он сообщил также, что косаток некоторое время будут держать в вольере в 500 метрах от берега, чтобы дать им реадаптироваться перед выпуском на волю.
«Был риск потери контроля за животными, если бы косатка нырнула в вольере на глубину и там по каким-либо причинам запуталась или зацепилась за сеть. Поэтому мы погрузили всех трех животных вместе в транспортировочную клеть катамарана и одновременно их выпустили, отойдя от берега на 700 метров», — рассказал замдиректора по науке ВНИРО Вячеслав Бизиков.
В данный момент за косатками с берега следят ученые, эксперты и общественники, участвовавшие во всех этапах движения и выпуска животных.
Напомним, президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал «большие деньги» сложностью, из-за которой возникли проблемы с решением ситуации «китовой тюрьмы» в Приморье.
27 июня в естественную среду были выпущены две косатки и шесть белух из «китовой тюрьмы» в Приморье, а 16 июля на волю выпустили вторую партию косаток.
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Комментарии1
Общество , Экология , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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