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Миллионам россиян предрекли потерю работы 

Рамблер + ещё 3 15 минут назад
15 миллионов россиян могут потерять работу из-за невостребованности их профессий. Так считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин, передает «URA.RU».
Названы профессии с наибольшим числом безработных
«У нас порядка 15 миллионов человек работают в профессиях, не требующих никакой квалификации. Это продавцы, охранники, водители. Очевидно, что это труд скоро будет не востребован», — заявил Шеин.
Депутат отметил, что во всем мире работники сферы услуг теряют работу. Банки массово сокращают сотрудников, а в магазинах увольняют кассиров и ставят новейшие аппараты самообслуживания.
По мнению Шеина, востребованным останутся «специальности, частью которых является сопереживание и эмпатия», а также профессии, имеющие отношение к образованию и медицине.
Ранее эксперты Сколково составили Атлас профессий. По их прогнозу к 2030 году исчезнут 57 профессий и появятся 186 новых.
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