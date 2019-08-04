Миллионам россиян предрекли потерю работы

15 миллионов россиян могут потерять работу из-за невостребованности их профессий. Так считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин, передает «URA.RU»

«У нас порядка 15 миллионов человек работают в профессиях, не требующих никакой квалификации. Это продавцы, охранники, водители. Очевидно, что это труд скоро будет не востребован», — заявил Шеин.

Депутат отметил, что во всем мире работники сферы услуг теряют работу. Банки массово сокращают сотрудников, а в магазинах увольняют кассиров и ставят новейшие аппараты самообслуживания.

По мнению Шеина, востребованным останутся «специальности, частью которых является сопереживание и эмпатия», а также профессии, имеющие отношение к образованию и медицине.

Ранее эксперты Сколково составили Атлас профессий. По их прогнозу к 2030 году исчезнут 57 профессий и появятся 186 новых.