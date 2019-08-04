Названы самые пьющие регионы России

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Названы регионы-лидеры по числу зависимых от алкоголя 

Рамблер + ещё 3 10 минут назад
Издание RT на основе данных Минздрава выявило регионы России с наибольшим количеством пациентов с впервые выявленными психическими расстройствами, спровоцированными употреблением алкоголя (сюда же была включена алкогольная зависимость).
Выводы базируются на анализе данных за прошлый год. Всего вставших на учет в 2018 году — 75,7 тыс. На первом месте оказалась Москва — 2,8 тыс. пациентов с такими расстройствами. Почти такие же цифры и по Московской области.
В Пермском крае и Челябинской области — 2,4 тыс., в Республике Башкортостан — 2,2 тыс.
В Свердловской области — 2,1 тыс., в Алтайском крае — 2 тыс.
Наиболее благополучная ситуация в Ингушетии: всего один пациент за год.
В Чечне — 59 человек, в Ненецком автономном округе на учет встали 80 человек, в Карачаево-Черкесии — 101, на Чукотке — 103.
Всего в 2018 году в России встали на учёт 75,7 тыс. пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Ранее агентство Zoom Market составило рейтинг самых пьющих городов России на на основе опроса 3250 респондентов в октябре 2018 года.
В пятерке лидеров оказались Саратов, Ханты-Мансийск, Пермь, Саранск и Красноярск.
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Общество , Видео , Другое , Минздрав РФ
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