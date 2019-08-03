Видео жесткого задержания участников московской акции оказалось неактуальным

В ряде СМИ появилась информация о жестких задержаниях участников несанкционированного мероприятия в Москве , однако прикрепленная к сообщениям видеозапись оказалась неактуальной. Об этом в субботу, 3 августа, пишет Life.

Как заметили в издании, распространяемый ролик был сделан в мае прошлого года на другой акции в центре города. Кроме того, на размещенных кадрах видно, что задерживаемый мужчина оказывает сопротивление сотрудникам правоохранительных органов

Несогласованный митинг в поддержку не допущенных на выборы независимых кандидатов в Мосгордуму начался в Москве днем в субботу, 3 августа. По информации МВД России, за различные правонарушения были задержаны около 600 человек. В целом же, по обновленным данным правоохранительных органов, в акции приняли участие порядка 1500 граждан.

Отмечалось, что полицейские при помощи громкоговорителей предупреждали, что акция незаконна, и просили всех разойтись, не нарушать общественный порядок и не мешать проходу остальных граждан.