Политолог: Несанкционированная акция в центре Москвы провалилась

«Количество участников, о котором сегодня говорят официальные органы, в десять раз меньше, чем в прошлую субботу», — заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов о ходе несанкционированной акции оппозиции в центре столицы.

Политолог Алексей Мартынов считает, что несанкционированная акция в центре Москвы провалилась.

«Количество участников, о котором сегодня говорят официальные органы, в десять раз меньше, чем в прошлую субботу, и в 20-40 раз меньше, чем на согласованных митингах», — сказал Мартынов газете ВЗГЛЯД.

Он подчеркнул, что на самом деле нет никакого протеста и все эти акции — спланированные провокации.

«Но благодаря очень грамотным действиям правоохранителей Москвы все это дело сведено практически к нулю. Закон и правопорядок нарушать нельзя. Нарушать безопасность граждан нельзя», — пояснил эксперт.

Он также считает, что на численности акции сказалась не только дождливая и прохладная погода, но и разъяснительная работа столичных властей

«Я раньше не видел, чтобы в социальных сетях власти и правоохранители с такой профессорской настойчивостью разъясняли, что представляют собой такие акции с точки зрения действующего законодательства и какая ответственность следует за подобные правонарушения. Как говорится, неважная погода и доброе слово лучше, чем просто неважная погода», — подытожил Алексей Мартынов.

«Считаю, что после того, как представители пятой колонны США 27.07.2019 блокировали движение на Садовом кольце и создали прямую угрозу жизни и здоровью людей, меры государственного воздействия в отношении них адекватны и оправданны», — пишет Аграновский в Twitter.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу в 14 часов в центре Москвы началась очередная несогласованная акция оппозиции. Ее участники вышли на «прогулку» по Бульварному кольцу.