Виторгана заметили на незаконной акции в Москве

«Прекрасная, праздничная обстановка. Люди в красивой строгой выверенной форме, ничего лишнего, все, что необходимо, даже противогазы», — сказал Виторган в интервью украинскому онлайн-ТВ, освещающему несанкционнированный митинг в Москве.

Он также назвал передвижения ОМОНа, «операцией „Хоровод“.

»Очень боюсь, очень» — ответил Виторган на вопрос, не боится ли он задержаний.

Ранее МВД озвучило данные о количестве собравшихся манифестантов.

Оказалось, что несанкционированный митинг собрал в десять раз меньше участников, нежели неделю назад: около 350 человек. За нарушения общественного порядка было задержано 30 человек.

Предыдущая акция в Москве собрала 3,5 тысячи человек. Она прошла в поддержку кандидатов-оппозиционеров на выборах в парламент Москвы, не прошедших регистрацию. Им отказали из-за нарушений: они собрали подписи умерших людей и использовали неверные паспортные данные избирателей. После отказа в регистрации оппозиционеры и их сторонники вышли на улицы.