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Виторгана заметили на незаконной акции в Москве 

Рамблер 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший муж Ксении Собчак, актер Максим Виторган появился сегодня в Москве на Пушкинской площади, где проходит несогласованный митинг оппозиции.
«Прекрасная, праздничная обстановка. Люди в красивой строгой выверенной форме, ничего лишнего, все, что необходимо, даже противогазы», — сказал Виторган в интервью украинскому онлайн-ТВ, освещающему несанкционнированный митинг в Москве.
Он также назвал передвижения ОМОНа, «операцией „Хоровод“.
»Очень боюсь, очень» — ответил Виторган на вопрос, не боится ли он задержаний.
Ранее МВД озвучило данные о количестве собравшихся манифестантов.
Оказалось, что несанкционированный митинг собрал в десять раз меньше участников, нежели неделю назад: около 350 человек. За нарушения общественного порядка было задержано 30 человек.
Предыдущая акция в Москве собрала 3,5 тысячи человек. Она прошла в поддержку кандидатов-оппозиционеров на выборах в парламент Москвы, не прошедших регистрацию. Им отказали из-за нарушений: они собрали подписи умерших людей и использовали неверные паспортные данные избирателей. После отказа в регистрации оппозиционеры и их сторонники вышли на улицы.
Комментарии21
Общество , Максим Виторган , Ксения Собчак , МВД , Москва
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