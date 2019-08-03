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Боярский раскритиковал Минздрав за данные о психических расстройствах среди жителей Петербурга 

Говорит Москва 39 минут назад
Фото: ТАСС
Боярский раскритиковал Минздрав за данные о психических расстройствах среди жителей Петербурга.
Ведомство сообщило, что наибольшее число душевно больных зарегистрировано в Санкт-Петербурге (4 тысячи 700 пациентов).
В интервью «Говорит Москва» народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что в культурной столице не может быть «очень нормальных людей»:
«Я с иронией отношусь к тому, чем занимаются врачи. Эти подсчёты бессмысленны и глупы. Если бы не было психов, не было бы искусства. Это называется культурная столица, в культурной столице очень нормальных людей не может быть. Полагаю, что врачи занялись не своим делом. Пусть они лучше считают какие лекарства нужно давать больным и по сколько. А считать, кто у нас психи, это может к ним самим и относится. Потому что это не совсем здоровый интерес, считать по регионам, где больше психов. На земном шаре больше всего психов, а на луне гораздо меньше, это я точно знаю».
На втором месте по числу страдающих психическими расстройствами оказалась Москва — 2 тысячи 800. Третью строчку занимает Татарстан, где зарегистрировано 2,5 тыс. людей с заболеваниями психики. Меньше всего подобных расстройств в Ненецком автономном округе (всего 8 пациентов), на Чукотке и в Магаданской области. Всего в России 59 тысяч пациентов с таким диагнозом.
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Комментарии1
Общество , Михаил Боярский , Минздрав РФ , Москва , Санкт-Петербург
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