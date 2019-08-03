«Отнеслась по-хамски»: квартиру Сафронова затопили

«Отнеслась к этому по-хамски»: квартиру Никаса Сафронова затопили

Москве затопили квартиру художника Никаса Сафронова. Пострадали его картины. Видео с последствиями потопа в Брюсовом переулке опубликовал телеграм-канал Mash.

На видео Сафронов демонстрирует залитые интерьеры квартиры, постельное белье, ковры, более 200 картин, редкие книги, арт на стихи Гафта, другие работы автора.

«Картины стараемся сушить, рамочки испорчены», — посетовал художник.

По его словам, виновница потопа заявила, что сама является художницей и отказалась общаться.

«Самое обидное, что она отнеслась к этому по-хамски. Закрыла дверь, заперлась, сказала: я не хочу больше с вами разговаривать», — пожаловался Сафронов.

Никас (Николай) Сафронов — заслуженный художник РФ, член Академии художеств.