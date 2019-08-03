«Отнеслась по-хамски»: квартиру Сафронова затопили

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«Отнеслась к этому по-хамски»: квартиру Никаса Сафронова затопили 

Рамблер 16 минут назад
В Москве затопили квартиру художника Никаса Сафронова. Пострадали его картины. Видео с последствиями потопа в Брюсовом переулке опубликовал телеграм-канал Mash.
На видео Сафронов демонстрирует залитые интерьеры квартиры, постельное белье, ковры, более 200 картин, редкие книги, арт на стихи Гафта, другие работы автора.
«Картины стараемся сушить, рамочки испорчены», — посетовал художник.
По его словам, виновница потопа заявила, что сама является художницей и отказалась общаться.
«Самое обидное, что она отнеслась к этому по-хамски. Закрыла дверь, заперлась, сказала: я не хочу больше с вами разговаривать», — пожаловался Сафронов.
Никас (Николай) Сафронов — заслуженный художник РФ, член Академии художеств.
Общество , Видео , Москва
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