«Это дауншифтинг»: Захарова рассказала анекдот на брифинге

Журналист агентства Reuters не смог сформулировать вопрос для официального представителя МИД России Марии Захаровой на брифинге. Он попросил прояснить ситуацию по поводу «студенческих виз между РФ США », но затруднился конкретизировать свой вопрос и был вынужден показать его Захаровой на экране телефона. Представитель МИД по этому поводу пошутила над корреспондентом.

Мария Захарова сравнила журналиста агентства Reuters, не сумевшего сформулировать вопрос по поводу российских виз для американцев, со студентом, не подготовившимся к экзаменам. Конфуз произошел на брифинге официального представители Министерства иностранных дел России, передает RT.

Русскоговорящий журналист пытался спросить Захарову «о студенческих визах» между Россией и США. «Студентам не дали визы… Может, преподавателям…», — спросил, запинаясь, корреспондент.

В ответ Захарова едко спросила, действительно ли он из международного информационного агентства. «А, может, вы не из Reuters? Из Reuters? Это дауншифтинг», — пошутила представитель МИД.

Она также предложила другим журналистам в зале помочь своему коллеге сформулировать вопрос, но в конце концов корреспондент подошел к Захаровой и передал ей свой телефон с вопросом на экране.

Вместо ответа Захарова решила рассказать анекдот о студенте, который не подготовился к экзаменам, а на последнем курсе попросил предподавателя прочитать ему ответ из учебника вслух.

Тем временем телефон заблокировался. Журналист Reuters был вынужден вновь подойти к подиуму и ввести по просьбе Захаровой «пароль». Прочитав вопрос, представитель МИД ответила на него.

«Речь идет о визах, которые… Этот сюжет мы комментировали примерно дней десять назад, он появился в американских средствах массовой информации в виде утечки, которая, как я понимаю, была сделана именно американской стороной. О том, что якобы Россия не выдает американским преподавателям американской же школы в Москве визы. Мы подробно комментировали этот сюжет, говорили о том, что это не так, объясняли, почему и что происходит», — заявила Мария Захарова.

По словам представителя российского МИДа, достигнуты определенные подвижки в этом вопросе «на основе взаимности». Кроме того, Москва выступает за глобальное урегулирование визового вопроса и выведения его из кризиса, в котором он сейчас находится.

«А телефон я вам отдам после брифинга», — подытожила Захарова.

Ранее, сообщает ФАН, Захарова назвала стремление американских дипломатов провести параллели между российской школой в Вашингтоне и американской в Москве бесперспективным — российская школа в Вашингтоне функционирует на территории посольства, в Нью-Йорке — на территории жилого комплекса при постпредстве.

Газета The New York Times ранее сообщила, что власти РФ отказались выдать визы 30 учителям из англо-американской школы в Москве, то есть 20% всего преподавательского состава учебного заведения.

В МИДе сообщили, что американские учителя направлялись в РФ по дипломатическим паспортам.

«Это откровенная ложь, так как американская сторона скрыла факты. А они таковы: учителя американской школы в Москве направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческое предприятие. Прейскурант доступен для ознакомления», — заявили в ведомстве.

В МИДе считают, что учитель не может пользоваться дипломатическим паспортом, идентичным паспорту посла США в Москве Джона Хантсмана . Это, по мнению российской стороны, является «нонсенсом».

Посол России в США Анатолий Антонов , в свою очередь, заявил, что от визовой войны страдают как российские, так и американские дипломаты.

«Ни одного отказа [в визе] сделано не было», — подчеркнул посол.

Он также обвинил американскую прессу в «выламывании рук», что является «нечестным и некорректным давлением». Никакого смысла давить на Россию нет, добавил Антонов.

Антонов напомнил, что весной 2018 года 60 российских дипломатов вместе с семьями — всего около 200 человек — были выдворены из США. Кроме того, американская сторона, по словам посла, прекратила выдачу виз не только для дипломатов, но и для административно-технического состава дипмиссий.

«Они ввели систему разменов — за каждого российского дипломата мы должны будем давать визу американскому дипломату, как и за каждого сотрудника административно-технического состава мы должны давать визу американцу», — добавил Антонов.

Как сообщает НСН, ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал три точки сближения России и США. Первая — это борьба с терроризмом, где страны взаимно обеспечивают безопасность друг друга.

Вторая позиция — это Афганистан. По словам американского политика, «Россия находится очень близко к Афганистану и ощущает террористическую угрозу, которая может исходить из этого региона, так же как и Соединенные Штаты». По мнению Помпео, обе страны могут сократить там насилие.