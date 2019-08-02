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Большинство россиян поддержало разгон акции протеста в Москве 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Большинство россиян (69 процентов), принявших участие в опросе ВЦИОМ, поддержало жесткие действия властей во время несанкционированной акции протеста 27 июля. Результаты опроса опубликованы на сайте ВЦИОМ.
Не согласились с жесткими действиями полиции 23 процента опрошенных.
Среди москвичей-респондентов точку зрения, что «власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры», поддержало более 61 процента. Не согласились с этим суждением 26 процентов опрошенных москвичей.
Об акции известно подавляющему большинству москвичей (83 процента), а среди россиян о ней знают 59 процентов респондентов.
В целом 58 процента опрошенных москвичей считают, что акция была несогласованной. Среди россиян этот показатель составляет 39 процентов.
Ранее Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Илье Яшину и другим оппозиционным кандидатам отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму. Избиркомы забраковали часть собранных ими подписей за выдвижение, заявив, что многие подписи принадлежат несуществующим или умершим людям. Кандидаты такую возможность отвергли. В знак протеста они начали каждый день собираться в центре Москвы.
Следственный комитет возбудил дело против организаторов и участников несогласованных акций по статье 141 УК РФ. В ней идет речь о действиях по воспрепятствованию работе избирательных комиссий, совершенных группой лиц. Позже стало известно об обысках, прошедших у незарегистрированных кандидатов, и их вызовах на допросы в СК.
27 июля в Москве прошла несогласованная акция, участники которой требовали регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму. В течение дня, по разным данным, было задержано от 1074 до почти 1400 человек. После акции было возбуждено дело об организации массовых беспорядков и три дела о нападении на представителей власти.
Комментарии
Общество , Дмитрий Гудков , Илья Яшин , Любовь Соболь , Мосгордума , СКР , Москва
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