Большинство россиян поддержало разгон акции протеста в Москве

Большинство россиян (69 процентов), принявших участие в опросе ВЦИОМ, поддержало жесткие действия властей во время несанкционированной акции протеста 27 июля. Результаты опроса опубликованы на сайте ВЦИОМ.

Не согласились с жесткими действиями полиции 23 процента опрошенных.

Среди москвичей-респондентов точку зрения, что «власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры», поддержало более 61 процента. Не согласились с этим суждением 26 процентов опрошенных москвичей.

Об акции известно подавляющему большинству москвичей (83 процента), а среди россиян о ней знают 59 процентов респондентов.

В целом 58 процента опрошенных москвичей считают, что акция была несогласованной. Среди россиян этот показатель составляет 39 процентов.

Дмитрию Гудкову, Ранее Любови Соболь Илье Яшину и другим оппозиционным кандидатам отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму . Избиркомы забраковали часть собранных ими подписей за выдвижение, заявив, что многие подписи принадлежат несуществующим или умершим людям. Кандидаты такую возможность отвергли. В знак протеста они начали каждый день собираться в центре Москвы.

Следственный комитет возбудил дело против организаторов и участников несогласованных акций по статье 141 УК РФ. В ней идет речь о действиях по воспрепятствованию работе избирательных комиссий, совершенных группой лиц. Позже стало известно об обысках, прошедших у незарегистрированных кандидатов, и их вызовах на допросы в СК.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция, участники которой требовали регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму. В течение дня, по разным данным, было задержано от 1074 до почти 1400 человек. После акции было возбуждено дело об организации массовых беспорядков и три дела о нападении на представителей власти.