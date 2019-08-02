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Исследование выявило связь между разводами и ипотекой 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Выплачивающие ипотеку заемщики разводятся в 10 раз реже других россиян: доля разводов среди них составляет всего 2%, при этом среди тех, кто не обременен кредитными обязательствами, она достигает 20%, говорится в совместном исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Среди тех, кто не обременен кредитными обязательствами доля разводов варьируется от 10 до 20%, а среди ипотечных заемщиков она минимальна — около 2%", — отмечают эксперты.
Аналитики объясняют это тем, что семья более взвешенно подходит к принятию решения об оформлении ипотеки как с точки зрения своих финансовых возможностей, так и с точки зрения психологической стабильности внутри семьи.
Среди рисков, связанных с разводом ипотечных заемщиков, эксперты назвали возможные долгие судебные тяжбы по определению конечного владельца недвижимости.
По данным ЦБ, российские банки в первом полугодии 2019 года выдали 1,26 триллиона рублей ипотечных кредитов, что на 3,5% меньше результата аналогичного периода прошлого года. Всего за полгода банки заключили 575,5 тысячи ипотечных договоров, что на 13,3% меньше, чем годом ранее. Совокупный ипотечный портфель в России достиг по итогам полугодия 7 триллионов рублей, увеличившись с начала года на 10,2%.
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Общество , Видео , Наука , РИА Новости
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