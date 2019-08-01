Избившую бездомного российскую чиновницу уволили

Перми уволили сотрудницу Росреестра , которая пнула ногой бездомного, лежащего на пороге учреждения. Об этом сообщает издание 59.ru

Чиновницу уволили «в связи с нарушением общих принципов служебного поведения государственных служащих». При этом в ведомстве отметили, что нарекания к работе служащей отсутствуют.

«Этот крайне неприятный случай должен быть уроком всем работникам системы Росреестра. Необходимо оставаться человеком в любой жизненной ситуации. Подобное поведение недопустимо ни для кого, а для госслужащего тем более», — сказала руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.

Она отметила, что базовые принципы служебного поведения госслужащих — это «признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина».

Ранее в Сети появилось видео, на котором чиновница Росреестра пытается прогнать бездомного с крыльца здания, пиная его ногами.

Позже в ведомстве рассказали, что бездомный ночует на пороге учреждения уже месяц, а по вечерам к нему присоединяются товарищи, с которыми они распивают спиртные напитки.