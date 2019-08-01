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Члены ОП обсудили преследования россиян за оскорбление власти 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: facebook.com/CivicChamber
Общественная палата (ОП) РФ обсудила применение закона об оскорблении власти. Мероприятие вёл глава комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
По мнению участников дискуссии, с момента принятия документа в стране имели место не только «логичные случаи его применения», но и «не соответствующие духу закона», передаёт «МирТесен». Российские власти в регионах стали «относительно широко» использовать новую норму КоАП, воспринимая как правонарушение «любую критику, выраженную в их сторону, нецензурными выражениями».
Штраф в 30 тысяч рублей по новой норме при первом её применении «является существенной для жителей регионов, поэтому вынесение наказаний по данной статье создавало ненужное напряжение в отношении граждан РФ и местных органов власти».
Как считает директор новостного агрегатора СМИ2 по развитию Юрий Синодов, наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей делает подвергшихся ему людей жертвами правоприменения в глазах журналистов. Он, в частности, предложил заменить первичный штраф прослушиванием курса истории или, если нарушение совершалось на эмоциях, — курса управления гневом.
Также участники мероприятия пришли к выводу, что в данной ситуации чиновникам стоит защищать свои честь и достоинство в частном порядке, не приравнивая себя к органам, осуществляющим в РФ госвласть.
Присутствующие на круглом столе решили предложить Конституционному Суду вынести рекомендации региональным судам о применении статьи 20.1 КоАП, а также определить, какие действия граждан не являются оскорблением власти и её символов и органов.
Как писал News.ru, ранее член ОП Александр Малькевич пожаловался в Генпрокуратуру на появление в соцсетях материалов, якобы оскорбляющих госсимволику. Всего речь идёт о более 100 подобных публикациях.
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Комментарии
Общество , Юрий Синодов , Александр Малькевич , Генпрокуратура РФ
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