Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне переедут из брежневских бараков 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
В поселке Токи Ванинского района Хабаровского края будут расселены три барака. Их жильцы получат квартиры в домах, строительство которых начнется в 2020 году по национальному проекту «Жилье и городская среда», сообщает интернет-портал «Губерния».
Глава краевого министерства ЖКХ Дарий Тюрин отметил, что после обследования экспертной комиссией появилась возможность включить в программу расселения и другие бараки. Власти региона постараются ускориться с получением дополнительных средств на эти цели от федерального центра.
Последний раз жилье в этом районе строилось в 1970-е годы, когда Советским Союзом правил Леонид Брежнев, отмечает «Губерния».
Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся в России с 2007 года, включены в нацпроект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.
Последние новости
Пять человек задержаны по делу о массовых беспорядках в Москве В Москве разрушат миф о чашке Сталина Раскрыты подробности спецоперации российского спецназа в Сирии
Комментарии1
Общество , Леонид Брежнев , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-гендиректора «Рустави 2» вызвали на допрос2
Алексиевич ответила на сообщения о своем каминг-ауте13
Дым от пожаров в Сибири накрыл Канаду и США71
Финляндия ужесточит визовые правила для россиян92
Россия отреагировала на предложение Трампа482
Видео
01:58
Дым от пожаров в Сибири накрыл Канаду и США
Происшествия Пожары
00:22
Россия отреагировала на предложение Трампа
Политика
04:12
«Варикоз пора лечить»: в Сети раскритиковали фото Зеленского
В мире Украина
01:20
Симоньян анонсировала «харакири в прямом эфире»
Общество
00:41
Трамп назвал главного союзника США вне НАТО
В мире Войска
00:50
Медведев поручил выявить умышленные поджоги леса
Политика Происшествия
01:23
Алибасов накажет «Ашан» за «Крота»
Шоу-бизнес
03:10
Список мэрии на выборах в Мосгордуму «засветили»
Политика Украина
00:31
ЧП в московском метро закончилось смертью
Происшествия
01:10
Россияне доверились Соловьеву и Малахову
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение