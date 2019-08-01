Россияне переедут из брежневских бараков

В поселке Токи Ванинского района Хабаровского края будут расселены три барака. Их жильцы получат квартиры в домах, строительство которых начнется в 2020 году по национальному проекту «Жилье и городская среда», сообщает интернет-портал «Губерния».

Глава краевого министерства ЖКХ Дарий Тюрин отметил, что после обследования экспертной комиссией появилась возможность включить в программу расселения и другие бараки. Власти региона постараются ускориться с получением дополнительных средств на эти цели от федерального центра.

Последний раз жилье в этом районе строилось в 1970-е годы, когда Советским Союзом правил Леонид Брежнев , отмечает «Губерния».

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся в России с 2007 года, включены в нацпроект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.