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Раскрыты благородные мотивы российских коррупционеров 

Lenta.ru + ещё 2 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Российские коррупционеры берут взятки не из жадности, а из любви к семье. Об этом заявила ведущий научный сотрудник отдела психологического обеспечения прокурорской деятельности НИИ Университета прокуратуры Наталья Ратинова, передает РИА Новости.
«Абсолютно в противоречии со сложившимся стереотипом у коррупционных преступников значимость материальных ценностей была невысокой… Наиболее значимые ценности: свобода, семья, любовь и так далее», — отметила она.
По словам Ратиновой, согласно проведенному в НИИ исследованию, типичный коррупционер, как правило, отрицает качество развлечений, общественный статус и материальное благополучие как повод брать взятки.
В марте депутата Госдумы Вадима Белоусова задержали по обвинению в получении взятки в три миллиарда рублей. Позднее суд отказался его арестовывать. Сам депутат заявил, что не брал этих денег. «Мне в вину поставили то, что я выступал за то, что Челябинской области нужны хорошие дороги. Я до сих пор подтверждаю, что нужны хорошие дороги в Челябинской области. Это мне в вину ставится», — сказал он.
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Комментарии1
Общество , Вадим Белоусов , Генпрокуратура РФ , Госдума , РИА Новости
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