Выходец из Киева организовал в Крыму живодерский бизнес — кто ответит

Крыму разгорелся скандал вокруг фотографов, которые предлагали туристам сделать снимок с животными. В Судаке группа людей накинулась на туристов, когда те не заплатили за фото с орлом. Одного начали избивать на глазах у изумленных прохожих средь бела дня. В соцсетях дельцов прозвали "фотоживодерами". Полиция приступила к проверке, инцидентом возмутился глава республики Сергей Аксенов . В результате выяснилось, что тут целая бизнес-империя, созданная преступной группой. На протяжении последних трех лет у них изъяли 40 животных и птиц. Двоих организаторов уже отправили за решетку, правда, пока на пять суток — за сопротивление полиции. Как работают "фотоживодеры" и можно ли запретить издевательство над зверями, разбиралось РИА Новости.

"Орел был еле живой "

По соцсетям в июле разлетелся ролик крымского блогера Александра Кирьякова : в кадре группа мужчин (один с птицей в руках) бросаются на двух туристов. Одного повалили на землю и пинают ногами. Блогер объяснил, что действие происходит у стен Генуэзской крепости в Судаке. "Эти с орлами развели парней на фотографирование, а после стали вымогать деньги. Требовали больше, за отказ начали бить толпой на двоих. Ровно год назад 27 июля в этом же месте по пути в крепость я попал в такую же ситуацию с вымогательством, но рядом была компания друзей. Этим же туристам не повезло", — описал сцену Кирьяков.

Под публикацией за несколько часов оставили несколько сотен комментариев — как крымчане, так и отдыхающие. Оказывается, подобные инциденты на полуострове — совсем не редкость. Фотографы навязывают услуги, могут посадить дикое животное на плечи ничего не подозревающего туриста, а потом требуют денег.

"Возле Ласточкиного гнезда (Ялта) мне с ходу усадили орла на плечи без каких-либо вопросов. Я быстро сгораю на солнце, поэтому плечи были в ожогах. Орел вцепился в воспаленную кожу, пошла кровь. Я заорал от неожиданности и боли, но хозяин орла не отреагировал и продолжал "впаривать" фото с птицей. Орел был еле-еле живой, поэтому и вцепился так! Моему возмущению не было предела, но эти люди в ответ стали дерзить. Их было намного больше, в итоге нам пришлось просто уйти", — поделился своей историей житель Санкт-Петербурга Олег Якунин.

В разговоре с РИА Новости он уточнил, что пытался привлечь внимание сотрудников полиции, которые патрулировали рядом, но те посоветовали Олегу с друзьями "гулять дальше". Лечение ожога обошлось туристу в десятки раз дороже, чем горе-бизнесмены просили за фото. По словам Якунина, он часто бывает в Крыму и видит, что фотографы спокойно стоят с голубями, шиншиллами и обезьянками на набережной в Ялте, в ее пригороде Симеизе. Кучкуются прямо на набережной, но правоохранительные органы их словно не замечают. Что давно вызывает массу вопросов как у местных, так и у гостей.

Криминальный персонаж

Избиение туристов в Судаке, впрочем, не осталось незамеченным. Видимо, потому, что об этом сообщили все федеральные СМИ. Полицейские с представителями горадминистрации и регионального Министерства экологии организовывали рейды. Один прошел как раз у Ласточкиного гнезда в Ялте. За два выходных дня оштрафовали троих — за незаконное использование животных. Туристов за деньги фотографировали с обезьянами, совой и попугаем. Несчастную мартышку и пернатых изъяли (к слову, в этом году изъяли уже 13 животных). "Фотоживодеры" попытались сбежать от полиции — в результате их арестовали на пять суток.

Согласно показаниям самих нарушителей, животных для бизнеса им предоставил некий Евгений Куровский. По информации Минэкологии Крыма, этот человек последние три года мелькал в актах о незаконном использовании животных 17 раз. Чуть позже глава республики Сергей Аксенов во время заседания Совета министров заявил, что группировку организовал житель Ялты, переехавший на полуостров из Киева еще в 2010 году.

"Персонаж всем известный, не скрывает, что это организованная преступная группа. И хорошо организованная, потому что они получают приличный доход", — возмутился Аксенов.

Судя по данным из открытых источников, человек по имени Евгений и фамилии Куровский зарегистрировал ИП в 2015 году. Основной вид дельности — услуги в области фотографии и торговли. А уже в 2016-м он зарегистрировал общество… защиты животных "Верный друг".

Региональные чиновники совместно с прокуратурой договорились проработать возможные варианты решения проблемы. Министерству внутренней политики, информации и связи республики поручено создать портал, где туристы и местные жители могли бы оставлять информацию о нарушениях подобного рода.

Впрочем, пока ситуация в корне не изменилась. Жительница Ялты Римма Игнатова (фамилия изменена по ее просьбе) рассказала РИА Новости, что уже через несколько дней после первых рейдов живодеры с обезьянкой Валеркой снова приставали к людям в районе Ласточкиного гнезда.

"Что характерно, животное подозрительно спокойное и в памперсе, хотя на улице больше 30 градусов тепла! И я ни разу не видела, чтобы эти люди поили обезьян, шиншилл и сову", — разводит руками Игнатова.

От торговцев сувенирами ялтинка узнала, что перед рейдами фотографам теперь кто-то звонит и предупреждает, после чего они убегают, спрятав бедных животных в палатке.

Зверства начинаются гораздо раньше

Бизнес, связанный с "фотоживодерством", не только попадает под статью 171 УК "Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии", но и вполне вписывается в статью 245 "Жестокое обращение с животными", считает юрист ассоциации "Зооправо" Евгения Немцова. В беседе с корреспондентом РИА Новости она объяснила, что издевательства над животными начинаются еще до того, как они попадают к фотографу.

"Чаще всего животных приобретают на черном рынке, ведь просто так тигра не купить, а значит, зверя привезли контрабандой и содержали в невыносимых условиях продолжительное время. Помимо тесных клеток, отсутствия достаточного питания и воды (чтобы животное не испражнялось во время перевозки), его обкалывают и кормят разными седативными препаратами, чтобы снизить активность. Если заболевает одно животное, "выкосить" может всю партию", — раскрывает жуткие подробности Немцова.

У фотографа условия содержания не улучшаются. "Куда, по-вашему, деваются подросшие тигрята и обезьянки? А они не подрастают. Они умирают от "условий труда" и жестокого обращения в раннем возрасте. Потом уже немного подросших животных просто продают на мясо извращенным гурманам", — говорит юрист.

К слову, зоозащитники неоднократно ловили живодеров, которые просто убивали животных по окончании сезона: передерживать их всю зиму невыгодно, дешевле купить новых в следующем году. Такое происходит не только в курортных городах. Фотобизнес с дикими и экзотическими животными налажен по всей стране.

Юрист продолжает: "Основное зло живодеров — седативные препараты. Это разные дешевые лекарства для сердечников, алкоголь, которые вводят в полусонное состояние. В таком состоянии животное находится практически постоянно". Плюс к этому жара и солнцепек, если фотосессии проходят на курортах, яркий свет, отсутствие отдыха, недостаток воды и постоянный вынужденный физический контакт с людьми. Все вместе вгоняет животное, по сути, еще ребенка, в перманентный стресс.

Прибыль от "зверского" бизнеса действительно колоссальная, утверждает Евгения Немцова. По подсчетам "Зооправа", фото с животным стоит 100-300 рублей, но туристу отдают за тысячу. Обезьянка-лемур, купленная за 60 тысяч, буквально за полмесяца отобьет свою стоимость.

Звонить в полицию — обязательно

Как поступить, если вы увидели фотографа с животным? Всегда вызывать полицию. Немцова предупреждает: желательно это делать скрытно от "фотоживодера", чтобы он не успел сбежать. Полицейских можно пригласить по поводу предпринимательской деятельности без государственной регистрации — статья 14 пункт 1 КоАП. По прибытии сотрудников нужно потребовать составить протокол, взять показания у всех свидетелей. Очень желательно, чтобы показания дали люди, заплатившие за фото с животным. Полиция обязана провести проверку в течение 30 дней и сообщить о принятом решении.

На сегодняшний день производство фото— и видеопродукции с животными разрешено, а специальные положения, устанавливающие требования к такому использованию животных, вступают в силу только с 2020 года. Но зоозащитники не первый год твердят: подобную предпринимательскую деятельность следует вовсе запретить.

Президент Центра защиты прав животных "Вита" Ирина Новожилова добавляет в комментарии РИА Новости, что в дополнение к закону "Об ответственном обращении с животными", который наконец-то был принят спустя долгие годы обсуждений, должны быть подготовлены подзаконные акты. Необходимо обратить внимание на требования к содержанию животных и использованию в культурно-зрелищных мероприятиях. Именно этот документ сформулирует требования к "фотозонам". Правительство должно было подготовить его до 24 июня. Новожилова участвовала в обсуждении чернового варианта требований, и, по ее словам, пока тема "фотоживодерского" бизнеса там описана вскользь.