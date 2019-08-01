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Средний результат ЕГЭ при поступлении в МГИМО превысил 96 баллов 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Средний результат единого государственного экзамена (ЕГЭ) при поступлении на программы бакалавриата МГИМО вырос в 2019 году до 96,2 балла, по договорной системе — 84 балла. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
"Мы обратили внимание на то, что серьезно поднялся балл ЕГЭ у тех, кто поступает на бакалавриат. Средний балл ЕГЭ на бюджет — 96,2 балла. Это рост на 1 балл по сравнению с прошлым годом. Средний балл при зачислении на договор составляет 84 балла", — сказал Торкунов.
При этом ректор вуза заметил, что "далеко не во всех случаях высокий балл ЕГЭ соответствует уровню знания даже школьной программы".
По словам Торкунова, треть поступивших на бюджет составили победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а более 55% зачисленных на бюджет имеет стобалльные результаты ЕГЭ по одному или нескольким предметам.
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Общество , Образование , МГИМО
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