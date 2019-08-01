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Что убивает россиян за границей 

Рамблер 14 минут назад
Россиян за границей убивают жара, алкоголь и плохое здоровье, пишет «Газета.ru».
В начале недели генконсул РФ в Анталье Олег Рогоза сообщил о смерти с начала года десятков соотечественников на этом курорте, а среди причин упомянул несчастные случаи и проблемы с сердцем. Вчера директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко добавил к списку незнание своих физических возможностей и экстремальный климат.
Климат убивает россиян и в Тунисе. Не так давно там была зафиксирована температура +50 градусов. По словам терапевта Ларисы Алексеевой, пребывание на такой жаре «бьет» по всему организму — обостряет или провоцирует проблемы с сердцем, желудочно-кишечным трактом и многим другим, грозит настоящими ожогами, — а справиться с ним могут лишь молодые и здоровые люди.
Гибнут россияне и в не столь знойной Черногории. Например, на прошлой неделе в поселке Бечичи утонула пенсионерка. Ей было 74 года. Не исключено, что у нее произошел инсульт.
«Если человек знает, что у него больное сердце, но при этом едет в страну, где очень жаркий климат, это его ответственность. Или приехал, расслабился и так начал принимать алкоголь, что допился до смерти», — заявил представитель Российского союза туриндустрии.
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Общество , Видео , Олег Рогоза , Александр Осауленко , Российский союз туриндустрии , Газета.Ru , Анталья
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