Что убивает россиян за границей

Россиян за границей убивают жара, алкоголь и плохое здоровье, пишет «Газета.ru».

Анталье В начале недели генконсул РФ Олег Рогоза сообщил о смерти с начала года десятков соотечественников на этом курорте, а среди причин упомянул несчастные случаи и проблемы с сердцем. Вчера директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко добавил к списку незнание своих физических возможностей и экстремальный климат.

Климат убивает россиян и в Тунисе. Не так давно там была зафиксирована температура +50 градусов. По словам терапевта Ларисы Алексеевой, пребывание на такой жаре «бьет» по всему организму — обостряет или провоцирует проблемы с сердцем, желудочно-кишечным трактом и многим другим, грозит настоящими ожогами, — а справиться с ним могут лишь молодые и здоровые люди.

Гибнут россияне и в не столь знойной Черногории. Например, на прошлой неделе в поселке Бечичи утонула пенсионерка. Ей было 74 года. Не исключено, что у нее произошел инсульт.