Назван город России с худшим ЖКХ

Расположенный в Ростовской области город Шахты занял последнее место в рейтинге 200 крупнейших городов России , ранжированных по качеству оказываемых жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы портала Domofond.ru.

Специалисты портала провели интернет-опрос, предложив пользователям оценить утверждение «Я доволен работой коммунальных служб» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». По результатам исследования выяснилось, что наименее удовлетворены деятельностью коммунальщиков жители Шахт — этот город получил лишь 3,1 балла.

На втором месте с конца оказался еще один населенный пункт в Ростовской области — Каменск-Шахтинский (также 3,1 балла). Далее следуют (в порядке улучшения показателей): Архангельск (3,6 балла), Киселевск (3,7), Орск (3,8) и Камышин (3,9).

Городом с лучшим ЖКХ респонденты признали Ейск (Краснодарский край) — местные коммунальные службы набрали 6,9 балла. В пятерку лидеров также попали Тюмень (6,8 балла), Нижневартовск (6,7), Набережные Челны (6,7) и Геленджик (6,6). Столице в рейтинге досталась девятая строчка.

В июле коммунальные расходы признали неподъемными для россиян. Только восемь процентов участников соответствующего опроса назвали размер платежей за ЖКУ полностью приемлемым для себя.