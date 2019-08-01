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Количество работающих пенсионеров за четыре года сократилось на треть 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: News.ru
Количество работающих пенсионеров в России за последние четыре года сократилось на треть. Такие данные озвучили в Росстате.
Уменьшение составило 35%. Если в 2015 году трудовую деятельность продолжали около 15 млн россиян пенсионного возраста, то сейчас их около 10 млн При этом работающих женщин оказалось гораздо больше, чем мужчин — 65,3% против 34,7%. В течение всех четырёх лет этот показатель держится примерно на одном уровне, уточнили News.ru в ведомстве.
Резкое снижение численности трудящихся пожилых людей произошло в 2016 году. Специалисты Росстата объясняют это вступлением в силу закона «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов». Тогда индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена.
По данным Высшей школы экономики, чаще всего после достижения пенсионного возраста продолжают работать на прежнем месте сотрудники бюджетного сектора — сферы образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и военно-промышленного комплекса.
Ранее News.ru писал, что некоторые работающие пенсионеры смогут получить прибавку в размере 244 рублей к своим пособиям. Увеличить выплаты предполагается в рамках ежегодного индивидуального перерасчёта.
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Комментарии1
Общество , пенсионная реформа , Повышение пенсий , Пенсионная Реформа , Пенсионный возраст , Росстат
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