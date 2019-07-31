Как россияне выражают недовольство артистами

Аналитическая служба Рамблера задала россиянам вопрос: Если вы услышите, что музыкант плохо поет, будете ли вы выражать недовольство публично?

55% респондентов весьма тактичны в этом вопросе, поскольку считают, что артист в любом случае старается, а промахи бывают у каждого. Поэтому обижать музыканта они никогда не будут.

25% опрошенных ответили: «Буду. Считаю, все должны знать, что кому-то не нравится выступление».

А 20% россиян не знают, что будут делать в данной ситуации.

Всего в опросе приняли участие 6 681 человек.

На днях стало известно о том, что художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева освистали после выступления на открытии Байройтского фестиваля в Германии.

Гергиев представлял на фестивале оперу «Тангейзер» Рихарда Вагнера