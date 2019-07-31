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Как россияне выражают недовольство артистами 

Рамблер 27 минут назад
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера задала россиянам вопрос: Если вы услышите, что музыкант плохо поет, будете ли вы выражать недовольство публично?
55% респондентов весьма тактичны в этом вопросе, поскольку считают, что артист в любом случае старается, а промахи бывают у каждого. Поэтому обижать музыканта они никогда не будут.
25% опрошенных ответили: «Буду. Считаю, все должны знать, что кому-то не нравится выступление».
А 20% россиян не знают, что будут делать в данной ситуации.
Всего в опросе приняли участие 6 681 человек.
На днях стало известно о том, что художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева освистали после выступления на открытии Байройтского фестиваля в Германии.
Гергиев представлял на фестивале оперу «Тангейзер» Рихарда Вагнера.
««Тангейзер» создан в четких контурах, что отличает его от всех других опер Вагнера. И если музыканты не играют и не поют слажено, это слышно. Под руководством Гергиева результат получился неточным и размытым», — приводит цитату Die Zeit издание «Росбалт».
Комментарии
Общество , Валерий Гергиев , Рихард Вагнер , Росбалт
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