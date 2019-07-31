Уставший от работы Никас Сафронов увлекся дельфинотерапией

В апреле Никасу Сафронову исполнилось 63 года. Как рассказал артист, из-за плотного рабочего графика в последнее время у него нет времени отдохнуть. Он начал часто уставать. Чтобы избавиться от неприятного состояния, живописец решился на необычный шаг.

Как рассказал Никас, сейчас он всерьез увлекся дельфинотерапией. Он плавает с двумя дельфинами в бассейне, они катают его на спине и очень любят, когда к ним прикасаются. Художник признался, что испытывает настоящий восторг от общения с этими сильными и умными созданиями.

«Главный элемент дельфинотерапии — ультразвук, который издают эти морские животные. Он положительно воздействует на нервную систему и психику человека», — сообщил Сафронов.

После этих водных сеансов живописец чувствует, что усталость отступает. Исчезают также тревожные мысли, становится проще справляться с конфликтами, а все проблемы кажутся гораздо менее серьезными, чем раньше.

В интервью WomanHit.ru Сафронов отметил, что каждый раз старается отблагодарить дельфинов за общение — гладит, чешет им шеи и просто ведет себя с ними очень ласково и уважительно.