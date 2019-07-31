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Умерла дочь Родченко 

Рамблер + ещё 2 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Дочь Александра Родченко и Варвары Степановой Варвара Родченко умерла на 94-м году жизни, сообщается на сайте Мультимедиа Арт Музея.
В публикации от 27 июля за подписью директора МАММ Ольги Свибловой отмечается, что дочь авангардистов была выдающимся человеком удивительной силы и целостности — замечательным живописцем и графиком, спасителем наследия великих родителей и отчасти сооснователем Мультимедиа Арт Музея.
Варвара Родченко писала маслом и акварелью, создавала фотограммы, оформляла такие журналы, как «Юность», «Советский экран», «Декоративное искусство СССР», «Клуб и художественная самодеятельность», сотрудничала с Пушкинским музеем, Музеем Маяковского, Третьяковской галереей.
«Без Варвары Родченко были бы невозможны уникальные издания дневников, статей и заметок Александра Родченко и Варвары Степановой», — добавила Свиблова.
ТАСС директор МАММ рассказала, что в последние годы жизни Варвара Родченко почти полностью потеряла зрение из-за болезни; что ее похоронят 31 июля в Москве; что в 2020 году Мультимедиа Арт Музей намерен посвятить памяти художницы выставку.
Комментарии
Общество , Ольга Свиблова , Варвара Степанова , Александр Родченко , ИТАР-ТАСС
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