Умерла дочь Родченко

В публикации от 27 июля за подписью директора МАММ Ольги Свибловой отмечается, что дочь авангардистов была выдающимся человеком удивительной силы и целостности — замечательным живописцем и графиком, спасителем наследия великих родителей и отчасти сооснователем Мультимедиа Арт Музея.

Варвара Родченко писала маслом и акварелью, создавала фотограммы, оформляла такие журналы, как «Юность», «Советский экран», «Декоративное искусство СССР», «Клуб и художественная самодеятельность», сотрудничала с Пушкинским музеем, Музеем Маяковского, Третьяковской галереей.

«Без Варвары Родченко были бы невозможны уникальные издания дневников, статей и заметок Александра Родченко и Варвары Степановой», — добавила Свиблова.