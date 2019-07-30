Умерла художница Варвара Родченко

"Двадцать седьмого июля в Москве скончалась Варвара Александровна Родченко — дочь великих художников русского авангарда Александра Родченко и Варвары Степановой. Она прожила долгую и невероятно достойную жизнь. С ней ушла эпоха, это огромная утрата для русской культуры", — сказала Свиблова.

По ее словам, отпевание и похороны состоятся 31 июля в Москве. Собеседница агентства рассказала, что в последние годы Варвара Александровна болела, практически потеряла зрение.

"Но не оставляла свое главное дело — сохранение наследия своих великих родителей. Она помнила все, руками "знала" каждую работу. Это фантастический музейный работник, сама художник, человек, бесконечно преданный искусству, не только своему, не только близких, но и всему. И ты получал от нее запас витальной энергии, что помогает жить", — отметила Свиблова.

Мемориальная выставка

В планах Мультимедиа арт музея сделать выставку памяти Варвары Родченко и ее семьи. Как рассказала Свиблова, выставку работ художницы планировалось сделать еще при ее жизни. "Сделаем в 2020 году мемориальную выставку ее работ. Мы покажем книги, журналы. И даже не работами она была сильна, она была сильна чем-то другим, то, каким человеком она была" — добавила директор МАММ.

По ее словам, Варвара Александровна всегда и всем помогала. "Она одарила такое количество людей счастьем ее видеть, с ней говорить — тихо, просто, и умением видеть самые сложные вещи как-то корневым путем. Она была настоящим художником и жизнь прожила как большой художник", — сказала директор МАММ.

Школа Родченко

Она добавила, что когда задумала сделать Дом фотографии, первым человеком, который в нее поверил, поддержал словом, идеей была именно Варвара Александровна. И большая часть коллекции работ Александра Родченко подарена музею семьей.

"Если бы этих людей не было, я бы морально не справилась, когда музей только становился на ноги.

Благодаря этой семье проблемы становились разрешимыми. Это люди, которые… были в основе нашей школы фотографии, подарили ей имя Родченко — и теперь это бренд мировой", — отметила Свиблова.

О художнице

Варвара Родченко родилась в 1925 году в Москве. Начала заниматься живописью в 1943 году, после возвращения в Москву из эвакуации. В 1948 году окончила Московский полиграфический институт. Варвара Александровна оформляла лучшие издания того времени — журналы "Юность", "Советский экран", многочисленные книги, фотоальбомы, фотоплакаты. Ее любимыми жанрами были фотомонтаж и фотографика. В 60-е и 70-е годы много работала в технике акварели и монотипии. Участник выставок книжной графики, выставок художников-журналистов.