«Ей плохо»: Виктюк о состоянии Дорониной

«Ей плохо»: Виктюк рассказал о состоянии Дорониной

В интервью «Известиям» Виктюк признался, что не звонит Дорониной, которая покинула должность художественного руководителя МХАТ им. Горького в декабре 2018 года.

«Знаю, что звонить ей нельзя, потому что ей плохо. Она сама позвонит или приедет», — сказал Виктюк.

Он отметил, что держит связь с театром, где у Дорониной остались «верные ей люди», и через них узнает о ее состоянии.

По словам режиссера, во время смены руководства в театре «висела какая-то агрессия». В то время он ставил с Дорониной спектакль, но не смог работать в такой обстановке и ушел, а потом ушла и Доронина.