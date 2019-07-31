«Ей плохо»: Виктюк о состоянии Дорониной

Режиссер Роман Виктюк рассказал, как Татьяна Доронина переживает уход их МХАТ им. Горького.
В интервью «Известиям» Виктюк признался, что не звонит Дорониной, которая покинула должность художественного руководителя МХАТ им. Горького в декабре 2018 года.
«Знаю, что звонить ей нельзя, потому что ей плохо. Она сама позвонит или приедет», — сказал Виктюк.
Он отметил, что держит связь с театром, где у Дорониной остались «верные ей люди», и через них узнает о ее состоянии.
По словам режиссера, во время смены руководства в театре «висела какая-то агрессия». В то время он ставил с Дорониной спектакль, но не смог работать в такой обстановке и ушел, а потом ушла и Доронина.
В конце июня артисты МХАТ имени Горького записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть народную артистку СССР Татьяну Доронину на должность художественного руководителя театра. Она покинула эту должность в декабре 2018 года. Артисты уверяют, что Доронину заставили уйти с поста и обманом лишили прав на творческое руководство.