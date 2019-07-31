«Стыдно и жалко»: Макаревич посвятил песню ОМОНу

Силовикам было стыдно, больно и жалко разгонять митинг 27 июля. Об этом Андрей Макаревич упомянул в песне, которую сочинил о тех событиях.

В субботу в центре Москвы состоялась несогласованная акция за честные выборы в Мосгордуму . По данным МВД, в ней поучаствовали около 3,5 тысячи человек, из которых 1074 человека были задержаны.

Вчера в своем фейсбуке Андрей Макаревич опубликовал видео, на котором под гитару исполнил песню, вдохновленную тем днем. В ней лидер «Машины времени» спросил условного силовика, зачем ему черная маска с прорезями для глаз.

По словам музыканта, правильный ответ заключается в том, что за маской силовик прячет стыд, боль и жалость от того, что вынужден «лупить безоружных резиновой палкой», а потом еще и давать против них показания.