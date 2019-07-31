Макаревич посвятил песню ОМОНу

Музыкант Андрей Макаревич написал песню о разгоне несанкционированного митинга в Москве в знак протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы. Видеозапись опубликована на YouTube.

В тексте музыкант обращается к сотрудникам ОМОНа. «Становится стыдно, и больно, и жалко / Лупить безоружных резиновой палкой, / А после в присутственном зданье / На них же давать показания», — поет Макаревич под гитару.

Ранее сообщалось о том, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках после несанкционированного митинга в Москве.

По данным следствия, группа лиц призывала в интернете людей принять участие в несанкционированной акции, заведомо зная, что их действия могут спровоцировать массовые беспорядки. В результате 27 июля участники митинга игнорировали законные требования представителей власти и применяли насилие в отношении них, грубо нарушали общественный порядок. Протестующие прорвали оцепление, вышли на проезжую часть, парализовав движение транспорта на Садовом кольце.