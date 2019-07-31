Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Макаревич посвятил песню ОМОНу 

Lenta.ru + ещё 2 49 минут назад
Фото: ТАСС
Музыкант Андрей Макаревич написал песню о разгоне несанкционированного митинга в Москве в знак протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы. Видеозапись опубликована на YouTube.
В тексте музыкант обращается к сотрудникам ОМОНа. «Становится стыдно, и больно, и жалко / Лупить безоружных резиновой палкой, / А после в присутственном зданье / На них же давать показания», — поет Макаревич под гитару.
Ранее сообщалось о том, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках после несанкционированного митинга в Москве.
По данным следствия, группа лиц призывала в интернете людей принять участие в несанкционированной акции, заведомо зная, что их действия могут спровоцировать массовые беспорядки. В результате 27 июля участники митинга игнорировали законные требования представителей власти и применяли насилие в отношении них, грубо нарушали общественный порядок. Протестующие прорвали оцепление, вышли на проезжую часть, парализовав движение транспорта на Садовом кольце.
27 июля в центре Москвы было организовано шествие в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать якобы из-за большого брака в подписях. По разным подсчетам, участников акции было от 3,5 до 10 тысяч человек. Были задержаны более тысячи человек.
Последние новости
Россия оценила отказ Нидерландов принять новые сведения о крушении MH17 В Белоруссии вынесли второй смертный приговор с начала года Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Комментарии94
Общество , Шоу-бизнес , Андрей Макаревич , Мосгордума , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США предложили способы «подружить» F-35 и С-4003
Курс Киева в НАТО и ЕС назвали бутафорией18
Турагентства объяснили смерть россиян в Анталье3
УК займутся сбором сведений о жильцах
Арест танкера РФ на Украине: МИД сделал заявление55
Видео
01:19
В Сети высмеяли «способ» Киева по возвращению Крыма
Общество Украина
02:09
Задержан подозреваемый в убийстве девушки-блогера
Криминал Происшествия
00:51
Баловавшиеся с огнем дети сожгли 8 домов в Самаре
Пожары Происшествия
04:33
В США признали поражение в «битве за Арктику»
Армия США
Россия уличила ООН в фейках
В мире Армия
01:13
«Был агрессивный»: Земфира — о преследовании фаната
Шоу-бизнес Статьи
02:30
Редчайшее существо со дна Тихого океана попало на видео
Наука Наука и техника
01:27
«Лгуны и непрофессионалы»: Кличко обратился к Зеленскому
Украина В мире
05:57
В РПЦ объяснили повышение пенсионного возраста в РФ
Общество
01:22
Лобода показала, как зажгла на концерте Rammstein
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение