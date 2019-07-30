Чурикова заявила, что во вторник выписывается из больницы

Актриса Инна Чурикова заявила, что во вторник выписывается из больницы, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

Ранее сообщалось, что Чурикова была госпитализирована в тяжелом состоянии. В пятницу, 19 июля, ее перевели из реанимации в обычную палату в отделение острых эндотоксикозов в НИИ имени Склифосовского.

"Вчера я разговаривал с Инной Михайловной, она сказала, что все нормально, чувствует себя хорошо, и что она завтра, то есть во вторник, выписывается из больницы", — сказал Варшавер.

В больнице РИА Новости эту информацию подтвердить не удалось.