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Умер Валерий Кокурин 

Рамблер + ещё 3 48 минут назад
Один из основоположников владимирской школы живописи Валерий Кокурин скончался в возрасте 88 лет. Об этом ТАСС заявил председатель Владимирского областного отделения Союза художников России Дмитрий Холин.
«Похороны состоятся 31 июля, в 9 утра начнется прощание в соборе Княгининского монастыря во Владимире», — рассказал Холин агентству.
По данным издания, Валерий Кокурин был членом Союза художников России, обладателем диплома и золотой медали Российской Академии художеств. Его работы находятся в коллекциях Третьяковской галереи, Русского музея, Владимиро-Суздальского государственного музея-заповедника, а также в частных коллекциях.
«Произведения Кокурина — это цветовые гармонии, поражающие даже самого искушенного зрителя богатством колорита и яркостью чувств», — отмечается в биографии художника, размещенной на сайте Владимирского областного отделения Союза художников России.
Согласно биографии, излюбленными темами произведений Кокурина были изображения провинции, а также родного Владимира.
Комментарии7
Общество , Видео , Дмитрий Холин , ИТАР-ТАСС , Владимир
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