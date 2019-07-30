Умер Валерий Кокурин

Дмитрий Холин. Один из основоположников владимирской школы живописи Валерий Кокурин скончался в возрасте 88 лет. Об этом ТАСС заявил председатель Владимирского областного отделения Союза художников России

«Похороны состоятся 31 июля, в 9 утра начнется прощание в соборе Княгининского монастыря во Владимире», — рассказал Холин агентству.

По данным издания, Валерий Кокурин был членом Союза художников России, обладателем диплома и золотой медали Российской Академии художеств. Его работы находятся в коллекциях Третьяковской галереи, Русского музея, Владимиро-Суздальского государственного музея-заповедника, а также в частных коллекциях.

«Произведения Кокурина — это цветовые гармонии, поражающие даже самого искушенного зрителя богатством колорита и яркостью чувств», — отмечается в биографии художника, размещенной на сайте Владимирского областного отделения Союза художников России.

Согласно биографии, излюбленными темами произведений Кокурина были изображения провинции, а также родного Владимира.