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Семейное шоу талантов окончилось скандалом 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: Seven
Участник австралийского шоу талантов продемонстрировал умение рисовать пенисом и ошеломил зрителей, сообщает Yahoo! Lifestyle.
28 июля в эфир вышел первый эпизод девятого сезона Australia's Got Talent. Одним из конкурсантов стал 69-летний портретист Тим Пэтч. Он попросил называть себя Pricasso (труднопереводимая игра словом пенис и фамилией Пикассо).
Художник появился на сцене в розовых стрингах, жилете, сапогах и шляпе, снял трусы, намазал краской живот, ягодицы и пенис и стал рисовать портрет одного из судей, актера Шейна Джейкобсона.
В течение пары минут Пэтч нарисовал легко узнаваемый портрет Джейкобсона. Все это время сам актер, другие судьи и зрители в студии смущенно смеялись. В итоге единогласным решением жюри Прикассо прошел в следующий раунд.
Тем временем некоторые телезрители не были столь благосклонны к художнику. Многих возмутил способ, которым он создает портреты. По их мнению, рисованию пенисом не место на семейном шоу.
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Общество , Yahoo
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