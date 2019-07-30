Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Список опасных пород собак обновили 

Lenta.ru + ещё 12 3 часа назад
Фото: Илья Наймушин / Reuters
В России утвержден обновленный список потенциально опасных собак. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответсвующий документ, сказано на сайте правительства.
В перечень вошли 12 пород собак и их метисы: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль донг, питбульмастиф и северокавказская собака.
В справке к документу указано, что в процессе селекции не было фокуса на развитие лояльности к человеку, в следствии чего особенности их поведения до конца не изучены. Отмечается, что эти породы собак обладают генетически заложенными качествами агрессии и силы и могут представлять потенциальную опасность для жизни и здоровья людей.
Ранее начальник Центра кинологического обеспечения МВД России полковник полиции Сергей Качкин заявил, что опасных пород собак не существует, а агрессивным животное становится из-за воспитания и дрессировки.
В начале марта МВД представило первый вариант списка опасных собак, в котором было 69 пород. Перечень подвергся критике со сторон кинологов. Позднее его сократили до 12 пород.
Отмечалось, что выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка возможен только на огороженном участке хозяина. На входе на эту территорию должны быть предупреждающие знаки. В случае нападения животного на человека владелец понесет наказание по статье о причинении вреда по неосторожности
Последние новости
Москвичи пережили самую холодную ночь июля Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку Список опасных пород собак обновили
Комментарии
Общество , Дмитрий Медведев , Сергей Качкин , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки россиян умерли в Анталье169
Человечество израсходовало все возобновляемые ресурсы187
Мужа Жасмин объявили в международный розыск27
Трагедия в детском лагере: Названа причина пожара
Раскрыты детали жуткого убийства блогерши59
Видео
00:34
Началось серийное производство Су-57
Оружие Армия
01:03
Чуриковой стало хуже
Общество
01:45
Отвели в секту: Земфира о нападении фаната
Шоу-бизнес
03:23
Раскрыты детали жуткого убийства блогерши
Происшествия
08:15
Трагедия в детском лагере: Названа причина пожара
Пожары Происшествия
01:08
«До девятого этажа»: В Петербурге ударили фонтаны из-под земли
Происшествия
00:37
Порошенко отказался прятаться назло Путину
В мире
09:49
Названы самые востребованные рабочие специальности
Социология
01:15
Более миллиона гектаров: Красноярский край в огне
Пожары
00:32
Россия обратилась к ООН с предложением
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение