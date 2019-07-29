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Гергиева освистали в Германии 

Рамблер 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева освистали после выступления на открытии Байройтского фестиваля в Германии, пишет Die Zeit.
Гергиев представлял на фестивале оперу «Тангейзер» Рихарда Вагнера.
«„Тангейзер“ создан в четких контурах, что отличает его от всех других опер Вагнера. И если музыканты не играют и не поют слажено, это слышно. Под руководством Гергиева результат получился неточным и размытым», — приводит цитату Die Zeit издание «Росбалт».
Критики считают, что неудачное представление связано с тем, что Гергиев почти не участвовал в репетициях лично. Кроме того, одновременно с Байройтским фестивалем дирижер участвует в выступлениях в Зальцбурге и Вербье. В Зальцбуге он должен дирижировать оперой Верди «Симон Бокканегра», а в Вербье — «Женщиной без тени» Рихарда Штрауса.
Общество , Валерий Гергиев , Рихард Штраус , Рихард Вагнер , Симон Бокканегра , Росбалт , Германия
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