Гергиева освистали в Германии 

Художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева освистали после выступления на открытии Байройтского фестиваля в Германии, пишет Die Zeit.
Гергиев представлял на фестивале оперу «Тангейзер» Рихарда Вагнера.
«„Тангейзер“ создан в четких контурах, что отличает его от всех других опер Вагнера. И если музыканты не играют и не поют слажено, это слышно. Под руководством Гергиева результат получился неточным и размытым», — приводит цитату Die Zeit издание «Росбалт».
Критики считают, что неудачное представление связано с тем, что Гергиев почти не участвовал в репетициях лично. Кроме того, одновременно с Байройтским фестивалем дирижер участвует в выступлениях в Зальцбурге и Вербье. В Зальцбуге он должен дирижировать оперой Верди «Симон Бокканегра», а в Вербье — «Женщиной без тени» Рихарда Штрауса.