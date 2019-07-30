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«Без марсиан никак!» В Сети высмеяли «способ» Киева по возвращению Крыма 

РИА Новости + ещё 26 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пользователи Сети высмеяли идею Киева по "возвращению" Крыма в состав Украины.
Ранее "постпред президента Украины" на полуострове Антон Кориневич заявил, что киевские власти могут инициировать создание международной площадки для переговоров по Крыму. В Киеве также считают, что подключение к диалогу Турции и США якобы сможет стать первым шагом на пути пересмотра статуса российского полуострова.
Предложение Кориневича рассмешило пользователей твиттера.
"Новый анекдот они придумали!" — написал @1GIX1.
"Пусть еще пару куличков в песочнице на Одесском пляже сделают", — пошутил ‏ @_Sergey_Gudkov.
"Новый день — новый способ! КВН", — отметил @vmastiff.
"Заодно можно обсудить принадлежность спутников Юпитера, например. Очень продуктивно будет", — написал Його Високоповажнiсть.
"Марсиан пригласите, без них никак!" — согласился Сергей Коновалов в фейсбуке.
"Очередной треп", — заключила Наталия Банзес.
Ранее сенатор Сергей Цеков также отметил, что Украине никогда не удастся вернуть полуостров. По его словам, подобные идеи могут исходить "либо от фантазера, либо от дилетанта в международной политике".
Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума, на котором более 95 процентов избирателей поддержали вхождение полуострова в состав России. В Москве многократно отмечали, что голосование проходило в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент Владимир Путин назвал вопрос Крыма закрытым.
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Комментарии1
Общество , Украина , Керченский пролив , Сергей Коновалов , Сергей Цеков , Владимир Путин , ООН , Киев , Республика Крым , США , Турция
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