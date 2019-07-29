Губернатор отказал жителям в сигаретах после паводка

Губернатор отказал пострадавшим от паводка в сигаретах

Жители подтопленного села Угловое Амурской области попросили власти прислать им сладости и сигареты, губернатор региона Василий Орлов в ответ посоветовал им бросать курить.

Как сообщает РИА «Новости», более 80 человек отказались покидать село из-за паводка и пережидают его на сопке на дороге возле Углового.

В понедельник на заседании комиссии по ЧС был озвучен список необходимых вещей и продуктов, которые попросили прислать жители села. В перечень, в том числе, вошли сладости и сигареты.

«Сигареты?.. Это кому там? Ну, что так на сопке не сидеть, когда тебе всё подвозят? Еще алкоголь бы подвозили, разжег костер и отдыхай», — отреагировал губернатор.

Он призвал «не допускать перегибов» и составить список действительно необходимых вещей, «не от жадности, просто для того, чтобы не расслаблялись».

«Потому что в следующий раз, если мы, не дай бог, утонем, у нас на сопке полсела сидеть будет, ждать, когда им сигареты подвезут», — объяснил Орлов.

Он подчеркнул, что людям нужно предоставить «необходимый минимум продуктов, воду», а также обеспечить безопасность.