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Россиян хотят наказывать за футболки 

Рамблер + ещё 7 33 минуты назад
Фото: crimea.mk.ru
Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов заявил о необходимости отправлять на исправительные работы жителей России, которые носят в общественных местах одежду с нецензурными надписями. Об этом он заявил Агентству городских новостей «Москва».
По словам Милонова, речь идет о надписях, которые попадают под определение — «схоже до степени смешения». Возмущение парламентария вызвали надписи на одежде, в которых используются слова, похожие по звучанию или написанию с нецензурными. Депутат Госдумы считает, что необходимо штрафовать тех, кто появляется в подобных вещах.
«Если человек считает, что это не так, то пусть заказывает экспертизу, что это надпись нематерная. Он думает, что он самый хитрый? А мы на 15 суток, метлу в руки, и исправительные работы. И посмотрим, кто из нас самый хитрый — он или мы», — заявил Милонов изданию.
Он также подчеркнул, что если человек будет сопротивляться действиям правоохранителей, то его нужно повторно поместить под арест на 15 суток.
«Если будут выпендриваться — еще 15 суток дадим. Вот такой будет «флешмоб», — заявил депутат от «Единой России».
Ранее, по данным «Газеты.ru», Виталий Милонов заявил о необходимости законодательно запретить мужчинам ходить по городским улицам с обнаженным торсом, так как подобное «эстетически неправильно».
Комментарии28
Общество , Виталий Милонов , Единая Россия , Госдума , АГН "Москва"
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