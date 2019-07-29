Россиян хотят наказывать за футболки

По словам Милонова, речь идет о надписях, которые попадают под определение — «схоже до степени смешения». Возмущение парламентария вызвали надписи на одежде, в которых используются слова, похожие по звучанию или написанию с нецензурными. Депутат Госдумы считает, что необходимо штрафовать тех, кто появляется в подобных вещах.

«Если человек считает, что это не так, то пусть заказывает экспертизу, что это надпись нематерная. Он думает, что он самый хитрый? А мы на 15 суток, метлу в руки, и исправительные работы. И посмотрим, кто из нас самый хитрый — он или мы», — заявил Милонов изданию.

Он также подчеркнул, что если человек будет сопротивляться действиям правоохранителей, то его нужно повторно поместить под арест на 15 суток.

«Если будут выпендриваться — еще 15 суток дадим. Вот такой будет «флешмоб», — заявил депутат от «Единой России».