Врач Алексея Навального — ясновидящая, заявил в своем телеграме журналист Владимир Соловьев.
24 июля Навальный был задержан за призыв выйти 27-го на несогласованную акцию за честные выборы в Мосгордуму в центре Москвы и арестован на 30 суток за повторное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга и так далее.
Днем 28-го стало известно о госпитализации политика из-за аллергической реакции. Его личный врач Анастасия Васильева заявила, что аллергия могла быть спровоцирована «неопределенными химическими веществами». При этом она призналась, что осматривала пациента через приоткрытую дверь, так как в палату ее не пустили.
«Навальному повезло — у него врач ясновидящая. Остальным для понимания клинической картины недостаточно взгляда через дверь», — высказал мнение Владимир Соловьев и пожелал Навальному скорейшего выздоровления.
Вчера вечером Эльдар Казахмедов, врач терапевтического отделения 64-й больницы, куда был доставлен Алексей Навальный, рассказал Интерфаксу, что у оппозиционера диагностирована крапивница, а его состояние удовлетворительное.