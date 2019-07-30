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Протоиерея Смирнова перевели в обычную палату 

Москва24 + ещё 6 1 час назад
Фото: Агентство "Москва"
Состояние протоиерея Димитрия Смирнова оценивается как средней степени тяжести, его перевели из отделения кардиореанимации НИИ имени Склифосовского в обычную палату. Об этом сообщает Агентство "Москва".
В больнице отметили, что температура пациента вечером составила 37,2, утром — 36,9.
Ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Возможной причиной госпитализации называли проблемы с сердцем. Позднее стало известно, что состояние протоиерея Смирнова улучшилось.
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Общество , Димитрий Смирнов
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