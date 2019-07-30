Протоиерея Смирнова перевели в обычную палату

Состояние протоиерея Димитрия Смирнова оценивается как средней степени тяжести, его перевели из отделения кардиореанимации НИИ имени Склифосовского в обычную палату. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В больнице отметили, что температура пациента вечером составила 37,2, утром — 36,9.

Ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Возможной причиной госпитализации называли проблемы с сердцем. Позднее стало известно, что состояние протоиерея Смирнова улучшилось.