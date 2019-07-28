NYT: вырубка сибирских лесов Китаем беспокоит местных жителей

Колоссальный спрос Китая на дерево помог улучшить экономическое положение ряда сибирских регионов, однако, вместе с тем, Россия стала мировым лидером по вырубке леса, пишет The New York Times. Местные жители жалуются, что китайские предприниматели лишь стремятся вывезти как можно больше древесины, не вкладываясь в местное производство и не обращая внимание на экологические последствия.

«Здесь всё принадлежит Китаю», — приводит The New York Times слова одного из китайских рабочих, относящиеся к сотням лесопилок, построенных за последние годы вдоль Транссибирской магистрали.

Издание отмечает, что колоссальная потребность Китая в дереве улучшила финансовое положение региона, однако, вместе с тем, она привела к тому, что Россия превратилась в мирового лидера по обезлесению. Также существуют опасения, что со временем сибирские лесозаготовочные города останутся без средств к существованию.

Кроме того, производство конечных продуктов из дерева осуществляется в Китае, где собственные леса вырубать запрещено законом. Несмотря на то, что такое сотрудничество попахивает эксплуатацией, Россия всё равно согласилась на него, стремясь к более тесным экономическим связям с Пекином. По данным The New York Times, за прошлый год Россия поставила в Китай дерева на сумму $3,5 млрд

Москва и Пекин провозглашают необходимость взаимного сближения для выстраивания общего фронта против США. Однако у российско-китайского сотрудничества есть предел, учитывая пограничный конфликт 1969 года и сохраняющиеся взаимные подозрения.

Как пишет издание, имели место жалобы на то, что сведение сибирских лесов вредит климату, однако подобные данные сложно измерить. С одной стороны, Россия является лидером по темпам сведения лесов, однако с другой — после вырубки лесу дают отрасти заново, что, впрочем, не является большим утешением для местных жителей.

Отмечается, что Китай фокусируется на строительстве лесопилок и не вкладывается в индустрию, которая раньше была основой местной экономики: производство деревянной обшивки, утеплителей и т.п.

По словам члена совета города Канск Ирины Авдошкевич, китайские инвесторы стремятся просто вывезти как можно больше дерева, не вкладываясь в российское производство и не заботясь о природе.

The New York Times приводит в пример историю местного жителя Эдуарда Мальцева, устроившегося работать на китайскую лесопилку. Он получал весьма солидную для тех мест зарплату, но в 2017 году его дом сгорел во время пожара, разведённого для сведения леса. После этого китайские работодатели быстро покинули город, не выплатив Эдуарду компенсации.