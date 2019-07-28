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Умер журналист Владимир Кара-Мурза 

Рамблер + ещё 34 45 минут назад
Умер журналист Владимир Кара-Мурза. О смерти сообщил в соцсетях его сын.
«Сегодня, 28 июля, ушёл из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей «старого НТВ». Мой папа. Ушёл в 8 утра, в день своих именин», — сказано в сообщении.
О месте и времени прощания с журналистом семья сообщит дополнительно.
Владимир Кара-Мурза публиковался в либеральной российской и зарубежной прессе. Работал на телеканале НТВ и радиостанции «Эхо Москвы».
Общество , Видео , Эхо Москвы , НТВ
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