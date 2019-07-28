Умер журналист Владимир Кара-Мурза. О смерти сообщил в соцсетях его сын.
«Сегодня, 28 июля, ушёл из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей «старого НТВ». Мой папа. Ушёл в 8 утра, в день своих именин», — сказано в сообщении.
Сегодня, 28 июля, ушёл из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей «старого НТВ». Мой папа. Ушёл в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно. pic.twitter.com/F9x0LwhZ92— Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) 28 июля 2019 г.
О месте и времени прощания с журналистом семья сообщит дополнительно.
Владимир Кара-Мурза публиковался в либеральной российской и зарубежной прессе. Работал на телеканале НТВ и радиостанции «Эхо Москвы».