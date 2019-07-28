Украинские электрички испугали пользователей Сети 

Соцсети поразились облупленным «гиперлупам» Украины. Поводом для сарказма и гневных восклицаний стали старые советские электрички, которые более полувека возят жителей Киева. Они находятся в ужасающем состоянии. Вагоны проржавели, краска облупилась и отвалилась кусками, окна потемнели от грязи. Фото полуразрушенных вагонов опубликовали в Facebook, назвав их «скотовозками», а пассажиров — «бедными людьми».
В комментариях пользователи пишут, что электричка пережила апокалипсис и похожа на поезд из фильмов про зомби.
Некоторые заявили, что это новый проект украинских железных дорог — «гиперлуп», который выскочил из трубы на большой скорости, поэтому краска отлетела.
В прошлом году министр транспорта Украины Владимир Омелян заявил, что в 2019 году на Украине начнут строить инновационную транспортную систему «Гиперлуп». Это проект американского бизнесмена Илона Маска. Внутри огромных труб поезд-капсула должен двигаться на аэродинамической подушке со скоростью 600 км в час. Разумеется, стройка не началась, а проект «украинского гиперлупа» стоимостью 3,6 млрд долларов превратился в мем и анекдот.