Украинские электрички испугали пользователей Сети

Соцсети поразились облупленным «гиперлупам» Украины . Поводом для сарказма и гневных восклицаний стали старые советские электрички, которые более полувека возят жителей Киева . Они находятся в ужасающем состоянии. Вагоны проржавели, краска облупилась и отвалилась кусками, окна потемнели от грязи. Фото полуразрушенных вагонов опубликовали в Facebook, назвав их «скотовозками», а пассажиров — «бедными людьми».

В комментариях пользователи пишут, что электричка пережила апокалипсис и похожа на поезд из фильмов про зомби.

Некоторые заявили, что это новый проект украинских железных дорог — «гиперлуп», который выскочил из трубы на большой скорости, поэтому краска отлетела.