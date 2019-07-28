Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинские электрички испугали пользователей Сети 

Рамблер + ещё 3 15 минут назад
Фото: Facebook Лоры Манек
Соцсети поразились облупленным «гиперлупам» Украины. Поводом для сарказма и гневных восклицаний стали старые советские электрички, которые более полувека возят жителей Киева. Они находятся в ужасающем состоянии. Вагоны проржавели, краска облупилась и отвалилась кусками, окна потемнели от грязи. Фото полуразрушенных вагонов опубликовали в Facebook, назвав их «скотовозками», а пассажиров — «бедными людьми».
В комментариях пользователи пишут, что электричка пережила апокалипсис и похожа на поезд из фильмов про зомби.
Некоторые заявили, что это новый проект украинских железных дорог — «гиперлуп», который выскочил из трубы на большой скорости, поэтому краска отлетела.
В прошлом году министр транспорта Украины Владимир Омелян заявил, что в 2019 году на Украине начнут строить инновационную транспортную систему «Гиперлуп». Это проект американского бизнесмена Илона Маска. Внутри огромных труб поезд-капсула должен двигаться на аэродинамической подушке со скоростью 600 км в час. Разумеется, стройка не началась, а проект «украинского гиперлупа» стоимостью 3,6 млрд долларов превратился в мем и анекдот.
Комментарии94
Общество , Украина , Владимир Омелян , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине призвали ввести войска в Россию94
Появились подробности гибели актрисы Никоновой на Аляске4
Медведчук назвал сроки наступления мира на Донбассе24
Путин объявил ВМФ России всесильным307
Умер журналист Владимир Кара-Мурза55
Видео
03:45
Россиянам пообещали осень в начале августа
Погода Общество
01:00
Галкин напугал Пугачеву своей выходкой
Шоу-бизнес
00:32
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Общество
01:09
Анита Цой прикована к инвалидной коляске
Шоу-бизнес
05:47
Путин объявил ВМФ России всесильным
Политика Армия
Путин на «Рапторе» попал на видео
Политика Армия
01:01
Автономия Донбасса? Что предложили Зеленскому
Политика В мире
00:51
Как Юлия Меньшова ссорилась со звездами
Шоу-бизнес Статьи
00:20
Митинг в Москве: Запад отреагировал на массовые задержания
В мире Происшествия
00:42
«Кормят помоями»: с чем сталкиваются россияне в Турции
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение