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Названо число участников несогласованной акции в центре Москвы 

Рамблер 51 минуту назад
Полиция подсчитала, сколько людей участвовало в несанкционированной акции в центре Москвы. По данным правоохранителей, это около 3 тысяч человек.
«В несогласованном мероприятии в центре Москвы приняли участие порядка 3500 человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции», — говорится в сообщении столичного главка МВД
Ранее нескольким гражданам отказали в регистрации на выборы в столичную думу. Мосгоризбирком посчитал, что они собрали необходимые подписи с нарушениями. В частности, речь шла о «мертвых душах», покупных подписях и браке в подписных листах.
Несогласные с таким решением оппозиционеры решили вывести своих сторонников на улицы, не согласовывая акцию с властями.
Эксперт из Общественной палаты РФ заявил, что «участие в сегодняшнем мероприятии — это прямое и совершенно очевидное нарушение закона». По его словам, пострадать могут как сами манифестанты, так и случайные прохожие.
Не нарушать закон и не посещать митинг призвали также мэр Москвы, СПЧ, силовые ведомства.
Комментарии86
Общество , Видео , Общественная палата России , Совет по правам человека , МВД , Москва
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