Названо число участников несогласованной акции в центре Москвы

Полиция подсчитала, сколько людей участвовало в несанкционированной акции в центре Москвы . По данным правоохранителей, это около 3 тысяч человек.

«В несогласованном мероприятии в центре Москвы приняли участие порядка 3500 человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции», — говорится в сообщении столичного главка МВД

Ранее нескольким гражданам отказали в регистрации на выборы в столичную думу. Мосгоризбирком посчитал, что они собрали необходимые подписи с нарушениями. В частности, речь шла о «мертвых душах», покупных подписях и браке в подписных листах.

Несогласные с таким решением оппозиционеры решили вывести своих сторонников на улицы, не согласовывая акцию с властями.

Эксперт из Общественной палаты РФ заявил, что «участие в сегодняшнем мероприятии — это прямое и совершенно очевидное нарушение закона». По его словам, пострадать могут как сами манифестанты, так и случайные прохожие.