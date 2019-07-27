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Российские богачи рассказали о сложной судьбе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Состоятельные жители Санкт-Петербурга отреагировали на высказывание спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и рассказали, в каких ситуациях сталкиваются с негативным отношением со стороны общества и представителей власти. Их рассказы опубликовало издание «Фонтанка».
Издание опросило четверых петербуржцев. Топ-менеджер управляющей компании «Теорема» Игорь Водопьянов считает, что россияне не готовы считать богатых успешных людей честными и законопослушными. Власти в свою очередь стремятся обложить прибыльные компании дополнительными налогами.
Совладелец компании «Даллор Сити СПб» Олег Николаев отметил, что никогда не сталкивался с дискриминацией из-за высоких доходов, поскольку старается не афишировать их. Глава компании «РосСтройИнвест» Федор Туркин и одна из руководительниц компании «Максидом» Мария Евневич рассказали, что время от времени сталкиваются с негативным отношением, в том числе со стороны журналистов, нередко представляющих бизнесменов не в лучшем свете. «Что касается журналистов — какие-то журналисты очень позитивный информационный фон организовывают, а другие даже наши победы обращают в какой-то негатив», — отметил Туркин.
Поводом для опроса стало недавнее высказывание спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Она обвинила СМИ в «воспитании у людей ненависти к богатым». Так она прокомментировала вопрос о высоких доходах некоторых региональных депутатов.
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Общество , Валентина Матвиенко , Мария Евневич , Игорь Водопьянов , Олег Николаев , Федор Туркин , Совет Федерации , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург
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