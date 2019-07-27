Россиян предупредили об опасности участия в митинге

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Эксперт предупредил об опасности участия в незаконном митинге 

Рамблер 17 минут назад
Эксперт предупредил о возможных провокациях на несанкционированной публичной акции в Москве.
В Общественной палате РФ призвали не нарушать законодательство и не подвергать опасности себя и других людей, передает РАПСИ.
Член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев заявил, что участие в акции — прямое нарушение закона, которое может повлечь серьезные последствия.
«На мой взгляд, после всех официальных предупреждений со стороны полиции участие в сегодняшнем мероприятии — это прямое и совершенно очевидное нарушение закона. И оно опасно не только с точки зрения безопасности, но, если будут провокации и последующие жесткие задержания, если толпа будет организовывать явные нарушения, то могут пострадать просто проходящие мимо люди. Нахождение там явно не является хорошим вариантом времяпрепровождения», — заявил Григорьев.
Общественник призвал граждан не участвовать в акции и высказывать мнение другими способами: при помощи одиночных пикетов или соцсетей, обращений в органы власти или голосования на выборах.
Сегодня в Москве оппозиция намерена провести несанкционированный митинг с требованием «честных выборов». Поводом стало недовольство оппозиционеров, которым отказали в регистрации на выборы в столичную думу. Мосгоризбирком счел, что предоставленные ими подписи были собраны с нарушениями — фальсификация, «мертвые души», брак.
Оппозиционеры считают, что подписи были собраны правильно, а власти намеренно не дают им участвовать в выборах.
Ранее не нарушать российские законы и не посещать запрещенный митинг призвали мэр Сергей Собянин, Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), прокуратура и другие ведомства.
Комментарии5
Общество , Видео , Сергей Собянин , Максим Григорьев , Общественная палата России , Генпрокуратура РФ , Совет по правам человека , РАПСИ , Москва
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