Соловьев показал провокаторов на акции протеста в Москве

Соловьев показал провокаторов на несанкционированной акции протеста в Москве

Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал видео с провокаторами на проходящем в Москве несанкционированном митинге. Запись журналист разместил в своем telegram-канале.

«Вот и провокатор», — написал Соловьев. На опубликованном им видео видно, как молодой человек призывает толпу людей, среди которых много пенсионеров, дать отпор силовикам. Парень кричит на импровизированной трибуне, его поддерживает несколько человек. По данным telegram-канала Mash, известные распылили газ возле мэрии Москвы , из-за чего гражданам пришлось доставать противогазы. Полицейские ведут себя корректно, призывают людей разойтись, не поддаваться на провокации. Правоохранители также предупреждают об ответственности за участие в несанкционированных митингах.

Соловьев назвал «провокаторами» блогеров и политиков, призывавших москвичей участвовать в митинге у здания столичной мэрии. По его словам, они пытаются «испортить людям выходной». Телеведущий отметил, что так называемые «независимые кандидаты» в Мосгордуму и не собирались участвовать в выборах, в суды они даже не намерены обращаться. Все, что происходит вокруг данных деятелей, Соловьев считает «путем истерик и голодовок».

Ранее о готовящихся провокациях на несогласованной акции предупреждал и мэр Москвы Сергей Собянин . «Горожан призывают сегодня приходить на несанкционированный митинг, активно агитируют приезжать граждан из других регионов», — отмечал градоначальник.

Несанкционированный митинг оппозиции посвящен тому, что так называемых «независимых кандидатов» не зарегистрировали на выборах в Мосгордуму, пишет агентство Nation News. Эксперты считают, что те намеренно сфабриковали подписи избирателей в свою поддержку, чтобы использовать решение избиркома об отказе в регистрации кандидатами в качестве повода объявить о притеснениях и вывести людей на митинг.