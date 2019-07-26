В Керчи установят памятник Андрею Первозванному

"Идут поиски, каким образом в художественной форме выразить историческое событие — воссоединение Крыма с Россией, и что это за образ. Как-то кристаллизовалось, что нужно поставить там памятник апостолу — ученику Христа, который ступил своей ногой на землю Крыма, потом пошел на север. Это Андрей Первозванный", — сказал Кончаловский.

Установить монумент, как уточнила министр культуры Крыма Арина Новосельская , планируется в Керчи.

По словам исполнительного директора РВИО Александра Баркова, создать его намечено в 2022-2023 годах.

Согласно Евангелию от Иоанна, Апостол Андрей первым был призван Иисусом Христом, поэтому назван Первозванным. После Вознесения Христа и сошествия на учеников Святого Духа в день Пятидесятницы апостолы бросили жребий, кому куда идти с проповедью Евангелия. Андрею выпало Причерноморье. По преданию, проповедь апостола Андрея затронула народы, жившие на территории нынешних России и Украины.

О воссоединении Крыма с Россией