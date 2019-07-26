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В Керчи установят памятник Андрею Первозванному 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Памятник апостолу Андрею Первозванному установят в Крыму, сообщил в пятницу журналистам режиссер, председатель творческого совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Андрей Кончаловский.
"Идут поиски, каким образом в художественной форме выразить историческое событие — воссоединение Крыма с Россией, и что это за образ. Как-то кристаллизовалось, что нужно поставить там памятник апостолу — ученику Христа, который ступил своей ногой на землю Крыма, потом пошел на север. Это Андрей Первозванный", — сказал Кончаловский.
Установить монумент, как уточнила министр культуры Крыма Арина Новосельская, планируется в Керчи.
По словам исполнительного директора РВИО Александра Баркова, создать его намечено в 2022-2023 годах.
Согласно Евангелию от Иоанна, Апостол Андрей первым был призван Иисусом Христом, поэтому назван Первозванным. После Вознесения Христа и сошествия на учеников Святого Духа в день Пятидесятницы апостолы бросили жребий, кому куда идти с проповедью Евангелия. Андрею выпало Причерноморье. По преданию, проповедь апостола Андрея затронула народы, жившие на территории нынешних России и Украины.

О воссоединении Крыма с Россией

После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.
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Общество , Арина Новосельская , Иисус Христос , Андрей Михалков-Кончаловский , Владимир Путин , Российское военно-историческое общество , Керчь , Республика Крым
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