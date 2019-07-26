Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за участие в акции 27 июля 

Газета.Ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Московская прокуратура предупредила об ответственности за участие в несанкционированной акции, которую оппозиция планирует провести в столице 27 июля.
"Указанное мероприятие с органами исполнительной власти Москвы в установленном порядке не согласовано. Организация несогласованного публичного мероприятия и участие в нем влекут установленную законодательством Российской Федерации ответственность", — цитирует сообщение столичной прокуратуры ТАСС.
В ведомстве уточнили, что организаторы этого мероприятия — Анастасия Брюханова, Юлия Галямина, Кирилл Гончаров, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Максим Круглов, Дмитрий Клочков, Сергей Митрохин, Елена Русакова, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Сергей Цукасов, Роман Юнеман, Константин Янкаускас, Илья Яшин.
Они уже ранее предостерегались о недопустимости нарушения законодательства в связи с организацией аналогичной акции 14 июля.
Газета.Ru: последние новости
Умерла Татьяна Анофриева Топилин порекомендовал россиянам не медлить с рождением детей В СПЧ призывают организаторов сомнительной акции идти в суды, а не на улицы
Общество , Константин Янкаускас , Сергей Митрохин , Кирилл Гончаров , Дмитрий Клочков , Максим Круглов , Иван Жданов , Дмитрий Гудков , Елена Русакова , Илья Яшин , Александр Соловьев , Любовь Соболь , Юлия Галямина , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РВСН произвели пуск «Тополя»17
Пока вы не уснули: Раскрыты подробности задержания судна РФ30
Зеленский сравнил Украину с клубом НБА3
Прояснена ситуация с блокированными танками из России352
Лавров не смог выступить на БРИКС с первого раза108
Видео
01:16
Sohu: российские Ту-160 дали «пощечину» НАТО
Армия Оружие
01:47
Холодному лету нашлось объяснение
Погода Общество
01:49
Политолога пытались заставить целовать землю Украины
Украина Общество
00:44
Два стула. Интересы РФ и США пересеклись в Турции
Ближний Восток В мире
00:56
РВСН произвели пуск «Тополя»
Армия Оружие
10:02
Прояснена ситуация с блокированными танками из России
Армия Оружие
00:36
Пока вы не уснули: Раскрыты подробности задержания судна РФ
В мире
01:10
Кличко выступил против своего увольнения
В мире Украина
02:37
Наркотики и загулы: раскрыта страшная тайна Лолиты
Шоу-бизнес Статьи
00:31
Российские танки не пропустили в Сербию
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение