Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за участие в акции 27 июля

Московская прокуратура предупредила об ответственности за участие в несанкционированной акции, которую оппозиция планирует провести в столице 27 июля.

"Указанное мероприятие с органами исполнительной власти Москвы в установленном порядке не согласовано. Организация несогласованного публичного мероприятия и участие в нем влекут установленную законодательством Российской Федерации ответственность", — цитирует сообщение столичной прокуратуры ТАСС.

Они уже ранее предостерегались о недопустимости нарушения законодательства в связи с организацией аналогичной акции 14 июля.