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В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Инны Чуриковой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Состояние актрисы Инны Чуриковой до сих пор оценивается как тяжелое, она лежит в отделении острых эндотоксикозов в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, рассказали в пятницу РИА Новости в больнице.
Неделю назад Чурикова во время спектакля "Старая дева" внезапно упала со сцены. Зрители помогли актрисе подняться и дойти до лестницы на сцену. Но на саму сцену и за кулисы ее уже внесли на руках. Спектакль прервали, Чурикова была госпитализирована в тяжелом состоянии. В прошлую пятницу ее перевели из реанимации в обычную палату в отделение острых эндотоксикозов в НИИ имени Склифосовского.
"Она лежит в отделении острых эндотоксикозов. Состояние тяжелое, температура нормальная, вечером была 36,2, утром — 36,1", — сказали в больнице.
В среду директор театра "Ленком" Марк Варшавер, в котором работает актриса, сообщил, что Чурикова чувствует себя хорошо и скоро выпишется из больницы.
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Общество , Инна Чурикова , РИА Новости
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