Денег нет, но вы рожайте: что советует россиянкам Топилин

России не могут решить вопрос о продлении программы материнского капитала — до конца 2019 года его должны либо продлить на четыре года, либо сделать бессрочным. На данный момент эта тема еще не выходила по повестку на правительственном уровне, однако в Минтруде уже сейчас посоветовали семьям поспешить с рождением детей. Ранее в министерстве также пообещали поднять сумму материнского капитала, но официального решения нет до сих пор.

Матерям обещают, но не дают

Вопрос о продлении маткапитала пока остается открытым, по нему нет никаких решений. Об этом журналистам заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин

По словам Топилина, на данный момент тема материнского капитала еще не обсуждалась на правительственном уровне. Однако тем, кто хочет завести ребенка, все же стоит поторопиться.

«Что касается материнского семейного капитала. Я бы пожелал, так как у нее [программы] срок ограничен, тем, кто хочет завести ребенка, сделать это как можно быстрее. У нас пока рождаемость снижается, и нам очень важно, чтобы люди реагировали на те меры поддержки, которые есть сейчас. В этом есть определенный смысл», — заявил Топилин.

«Сейчас этот вопрос мы активно обсуждаем с министерствами, правительством, нашими коллегами из Государственной думы . Я думаю, до конца этого года соответствующее решение будет принято», — отметила она.

Ранее, в начале июня, глава Министерства труда и соцзащиты Максим Топилин уже обращался к теме материнского капитала и говорил о возможностях его увеличения. Так, с начала 2020 года сумма выплат матерям может вырасти до 470 тыс. рублей. Однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Программа маткапитала начала действовать в России с 2007 года, на данный момент она продлена до конца 2021 года. Соответствующий сертификат, номинал которого составляет 453 тыс. рублей, выдают за рождение второго или последующих детей. Тем не менее, уже сейчас в правительстве обсуждается вопрос о возможных выплатах за первенцев, в апреле текущего года заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова

«Не буду скрывать, такие варианты тоже обсуждаются», — заявила Голикова. По словам вице-премьера, это «очень большие финансовые вложения» для государства, поэтому для начала правительству стоит оценить эффективность уже действующих мер поддержки рождаемости для населения.

Кто в России беднее всех

Оценить действующие (или, скорее, недействующие?) меры действительно стоит, так как статистика за прошлый год может только напугать — из 146 млн жителей нашей страны нищенское существование ведут около 20 млн человек. Большую часть тех, кто живет за чертой бедности, составляют семьи с детьми — причем чем детей больше, тем ситуация хуже.

По данным специалистов Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС, среди семей с одним-двумя детьми не могут оплатить непредвиденные расходы, ничего не продавая и не занимая, 66%, при этом если детей трое и больше, то этот показатель вырастает до 78%.

В июне минувшего года тот факт, что самые бедные семьи в России — это семьи с детьми, подтвердил Максим Топилин. По его словам, 70% бедных в России — это семьи с детьми.

«После рождения ребенка семья, безусловно, теряет уровень дохода», — заявил министр.

В июле текущего года Минтруд завершил пилотный проект, направленный на оценку условий жизни малоимущих в России — в 13 регионах России ведомство провело многомерный анализ причин бедности, чтобы впоследствии выработать меры поддержки нуждающихся. Он подтвердил: большая часть семей, живущих на грани нищеты — это домохозяйства с детьми.

«Анализ структуры бедности в целом по Российской Федерации показывает, что наиболее проблемными среди демографических и социальных групп являются семьи с детьми –—здесь уровень бедности составляет 22,9%, — сообщили в пресс-службе Минтруда «Газете.Ru». — Семьи с детьми составляют почти 80% от всех малообеспеченных домохозяйств. Наиболее тяжелое положение в многодетных семьях. Бедными являются более 51% многодетных семей. Среди неполных семей уровень бедности — 28,0%».

Плачевное положение некоторых российских семей подтверждают и данные Росстата : 35,4% не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи. Кроме того, подавляющее большинство семей — 80% — не могут обеспечить себя необходимым минимумом товаров, не выходя при этом за рамки семейного бюджета.

По итогам 2018 года 18,9 млн человек жили за чертой бедности — это 12,9% от всего населения России. По оценке Росстата, денежные доходы на одного человека в среднем в прошлом году составили 32,6 тыс. рублей, в то время как по подсчетам специалистов, минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), определен на уровне 82 тыс. руб. в месяц.

Право есть, информации нет

В нашей стране все нуждающиеся могут получать поддержку от государства, однако многие даже не знают о том, что имеют на нее право. Кроме того, чтобы доказать его нужно также заручиться массой справок, которые достать не всегда бывает легко.

«У нас так сложилось, что мы можем доказать, что мы малоимущие, — рассказала «Газете.Ru» Ирина, многодетная мама из Зеленограда. — А те, кто нищий, но без справок — до свидания. Мои друзья — тоже нуждающиеся, но им ничего не дадут, потому что моя подруга — ИП, и справки о зарплате у нее нет».

По словам Ирины, она довольна той суммой, которую начисляет ее семье государство как многодетной, малоимущей и воспитывающей усыновленного мальчика. В общей сложности она составляет 30 тыс. рублей, однако уже в этом году денег станет в разы меньше: старшей дочери исполнится 18 лет.

Особое мужество приходится проявлять матерям-одиночкам. По словам Альфиры из Лимана (Астраханская область), с которой пообщалась «Газета.Ru», иногда бедность не позволяет заботиться даже о здоровье детей.

Женщина самостоятельно воспитывает троих детей, которых приходится содержать на 20 тысяч пенсии: Альфира не может работать, так как ухаживает за годовалым малышом и ребенком-инвалидом. Алименты многодетная мать не получает.

В 2010 году дочери Альфиры был установлен кохлеарный имплантат — медицинский прибор, позволяющий компенсировать потерю слуха. Для того, чтобы обеспечивать работу аппарата, каждые два дня к нему необходимо покупать две батарейки — по 50 рублей каждая. Справляться с такими тратами для нее практически невозможно, однако выхода нет — ребенку нужно заниматься и слышать.

«Это самое главное. Все остальное не так важно. Конечно, очень большая экономия на продуктах и на вещах. Учитывая оплату за квартиру, это настоящее выживание», — признается Альфира.