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Медведев выступил за устранение разницы в зарплатах учителей по регионам 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение по устранению разницы между средними зарплатами учителей по регионам, заявили в пресс-службе "Единой России".
Такую инициативу озвучил член президиума генерального совета партии, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.
"Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал предложение комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии устранить разницу в выплатах средней заработной платы педагогических работников по регионам", — говорится в сообщении.
По словам Никонова, зарплаты по регионам вышли на средний уровень, однако у четверти работников образования в России зарплаты меньше 15 800 рублей, у 7% — оплата труда меньше МРОТ.
"Это проблема в образовательной сфере стоит наиболее остро", — подчеркнул он.
"За средними цифрами, к сожалению, скрывается низкая заработная плата молодых учителей, обслуживающего персонала и в целом большого количества опытных учителей. Эту диспропорцию нужно исправлять, и Дмитрий Анатольевич, безусловно, эту идею поддержал", — приводит пресс-служба слова Никонова.
Парламентарий рассказал о предложении разработать и сформировать совместно с регионами "дорожные карты", гарантирующие минимальную заработную плату при работе на одну ставку в размере не менее 70% от средней заработной платы по экономике региона, которая будет фиксироваться в трудовых договорах с каждым учителем. Кроме того, он отметил, что должны быть проработаны механизмы оказания регионам финансовой поддержки в случае недостаточности у них собственных средств. Никонов также выразил уверенность, что такой уровень зарплаты сделает привлекательной работу в школах для молодых педагогов.
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Общество , Образование , Дмитрий Медведев , Вячеслав Никонов , Единая Россия , Госдума
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