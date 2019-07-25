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Умер народный артист Анатолий Торопов 

Рамблер + ещё 21 38 минут назад
Фото: ©kino-teatr.ru
Народный артист России Анатолий Торопов скончался в возрасте 91 года, сообщается на сайте Малого театра.
Анатолий Торопов был старейшим выпускником ВТУ им. Щепкина в Малом театре, сразу по окончании училища в 1952 году он был принят в Малый театр и проработал в нем 67 лет.
На сцене театра Торопов сыграл 118 ролей. В некрологе он назван «превосходным характерным актером с блестящим чувством комического» и «самым жизнерадостным актером театра».
«Великолепный декламатор, Анатолий Михайлович мог часами читать наизусть своих любимых авторов, Чехова и Сашу Чёрного. Торопов — настоящий «домовой» Малого. Такого количества баек и всевозможных историй из жизни нашего театра не знает больше никто. В своём роде Анатолий Михайлович был последним из могикан», — говорится в сообщении.
Широкому зрителю Анатолий Торопов знаком по ролям в фильмах «Хмурый Вангур», «Северная повесть», «Угрюм-река», «Приваловские миллионы», «Хождение по мукам».
Комментарии2
Общество , Саша Черный , Анатолий Торопов
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